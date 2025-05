Ani nevedel, že tam nebudú. Trump by povolil hrať Rusom na MS vo futbale

"To by mohla byť dobrá motivácia, však?" pýtal sa Trump podľa webu sport.cz. To, že si tam "zborná" zrejme nezahrá, mu prezradila novinárka. Prezident sa následne obrátil na prezidenta FIFA Gianniho Infantina a odvetil: "To som nevedel, je to pravda?"

BRATISLAVA. Americký prezident Donald Trump na zasadnutí pracovnej skupiny pre majstrovstvá sveta vo futbale 2026 naznačil, že by nechal Rusko hrať na nadchádzajúcom šampionáte. A to pod jasnou podmienkou ukončenia vojny na Ukrajine.

Trump verí, že účasť Ruska na majstrovstvách sveta by mohlo ukončiť vojnu na Ukrajine. "Je to možné. Chceme, aby s tým prestali. Každý týždeň je zabitých päťtisíc ľudí - je to neuveriteľné."

Ruská futbalová reprezentácia má od roku 2022 zákaz účasti na medzinárodných súťažiach FIFA a UEFA. Podľa súčasných pravidiel sa nemôže zúčastniť na MS, ktoré sa budú hrať v USA, Kanade a Mexiku. Aj keby Rusko v najbližších dňoch ukončilo vojnu, na zákaze by to pravdepodobne nič nezmenilo.

Prečo? Kvalifikácia už prebieha. Európske národné tímy sa rozdelili do dvanástich skupín, v ktorých bojujú o postup. Nie je jasné, do ktorej by patrili Rusi. Program je stanovený, bolo by ťažké nájsť termíny na niekoľko ďalších zápasov.

V roku 2018 hostili šampionát, dostali sa do historického štvrťfinále. Potom sa pokúšali kvalifikovať do Kataru o štyri roky neskôr, ale pre vojnu na Ukrajine ich FIFA vyradila pred barážovým duelom s Poľskom.

Základné skupiny turnaja sa začnú 11. júna 2026, takmer určite bez Ruska.