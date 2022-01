Rooney mohol viesť Everton. Lákavú ponuku však odmietol

LIVERPOOL. Bývalý anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney odmietol ponuku FC Everton stať sa dočasne trénerom účastníka Premier League.

Chce totiž dodržať zmluvu na lavičke druholigového Derby County. Potvrdil to v piatok na tlačovej konferencii.

Rooney: T oto rozhodnutie bolo veľmi ťažké

"Everton oslovil môjho agenta a požiadal ma o rokovania o dočasnom prebratí mužstva. Odmietol som. Verím, že raz sa stanem trénerom v Premier League. Na sto percent. A ak by to raz bolo v Evertone, bolo by to naozaj skvelé.