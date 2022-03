Hamšík je zranený, Tarkovič si naňho v reprezentácii počká

Nie preto, že by som to nechcel, ale situácia, ktorá na Ukrajine vznikla, nie je príjemná. Pre mňa je to to najhoršie, čo môže byť, keď trpia nevinní a obyčajní ľudia," povedal Tarkovič a doplnil:

"Jedna stránka je športová, skončili sme na treťom mieste a nárokovať sme si na miesto v play off nemohli. Na druhej strane sú aj prípady z histórie, že keď niečo také vzniklo, uchádzalo sa o to viacej krajín," objasnil.

Na otázku, či videl účasť SR v play off reálne, resp. či sa už s realizačným tímom konkrétne zaoberal možnosťou zmeniť prípravu na marcový asociačný termín, odpovedal:

"Jedna vec je ako som to vnímal ja, druhá ako FIFA a UEFA, tretia ako to vnímal celý svet. Bola by pocta, ak by sme play off hrali. Pri účasti Poľska, Švédska a Česka by to boli malé majstrovstvá Európy."