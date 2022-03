Výber Kozáka? Pýtali sa ma, či som sa zbláznil, tvrdí šéf SFZ

Zo SFZ nedostávam žiaden plat. Raz za nejaké obdobie dostanem odmenu od SFZ marketing. Je to na základe výsledkov, ktoré zrealizujem. Sú to však jednorazové odmeny, keď sa niečo podarí.

Ste podnikateľ. V minulosti ste boli aj spolumajiteľom televízie, rádia či divadla. Už viac ako dvanásť rokov sa venujete práci na SFZ asi polovicu pracovného času. Prečo to robíte, ak nemáte z toho žiaden vyšší finančný profit?

Spolumajiteľom dvoch divadiel som dodnes. Prečo to robím? Lebo to má aj iné rozmery, respektíve, ako sa hovorí v istom reklamnom slogane – sú veci, ktoré si za peniaze nekúpite. Môžem poznať veľa destinácií a aj ľudí, kam a ku ktorým by som sa inak asi nedostal.

Môžem vidieť a môžem aj so svojimi spolupracovníkmi ovplyvniť, nakoľko sa plány, s ktorými som sa od roku 2010 opakovane uchádzal o túto funkciu, darí plniť. A samozrejme, že je to pre mňa vášeň. Ak by som nemal vlastné finančné zázemie, tak by som si to nemohol dovoliť.

Ste filantrop?

Nie.