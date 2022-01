Ancelotti nesúhlasí so Xavim. Musíme dodržiavať protokoly, tvrdí

"Je to komplikovaná situácia a ja rešpektujem každého názor. Veľa klubov si tým prešlo, aj my proti Athleticu Bilbao. Platia však nejaké protokoly a odloženie tohto zápasu by nebolo príliš zásadové. Môžeme prezentovať naše názory, ale v prvom rade musíme dodržiavať protokoly. Najprv by sa museli zmeniť, potom by sme mohli uvažovať o odložení súboja," citovala talianskeho trénera agentúra DPA.

Jeho zverenci vedú tabuľku a v nedeľu hrajú na pôde Getafe (14.00).