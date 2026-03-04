Bizarný krok slovenského trénera v Poľsku. Hľadal si prácu v Dubaji cez komentár na Facebooku

Prácu cez Facebook si v súčasnosti hľadajú tisíce ľudí, no v profesionálnom futbale ide o zriedkavý úkaz.
Šťastie takto vyskúšal aj slovenský kormidelník Peter Struhár, hoci je stále hlavným trénerom poľského druholigového klubu Znicz Pruszków.
Bývalý lodivod Ružomberka, Michaloviec či GKS Jastrzebie pôsobí v Pruszkówe od augusta minulého roka.
Rozruch vyvolal jeho verejný komentár pod inzerátom stránky allenaremania.com, ktorá hľadala trénera pre klub v Spojených arabských emirátoch.
Podmienkou bola rezidencia v Dubaji a plynulá angličtina. Struhár pod príspevok stroho napísal: „I will be free in summer“ (V lete budem voľný).
Kabína reagovala s humorom
Situácia sa vyhrotila len zopár dní pred dôležitým zápasom proti Wisle Kraków (1:1). Komentár vyvolal vlnu rozpakov aj humoru.
Skúsený záložník Znicza a bývalý hráč anglického Nottinghamu Forest, Radosław Majewski, neskrýval v rozhovore pre TVP Sport údiv:
„Myslel som si, že som vo futbale videl už všetko, ale mýlil som sa. Takéto veci by sa nemali šíriť verejne. Ak by niečo podobné napísal hráč, na druhý deň by sa rozprával s prezidentom klubu a ten by ho poslal preč,“ vyjadril sa Majewski.
Dodal tiež, že v šatni zavládla ironická atmosféra: „V kabíne hrala pesnička ‚Letíme do Dubaja‘ a niekto dokonca priniesol dubajskú čokoládu.“
Struhár: Bol to len žart
Samotný Peter Struhár sa k incidentu vyjadril po zápase s Wislou. Svoju aktivitu na sociálnej sieti sa snažil zľahčiť a odôvodniť ambíciami.
„Som tréner, ktorý vyžaduje ambície od hráčov aj od seba. Bez nich sa vo futbale nedá napredovať. Ten komentár som bral ako žart. Myslím si, že každý by chcel ísť do Dubaja, kde je dobré počasie a všetci vieme, aké sú tam financie. Moja zmluva sa končí v lete a uvidíme, čo sa stane – či zostanem, alebo budem pokračovať inde. Taký je trénerský život,“ vysvetľoval.
Mediálna búrka v Poľsku
Poľské médiá nenechali na slovenskom trénerovi nitku suchú.
Portál sport.fakt.pl označil situáciu za „Absurdnosť v poľskej lige“, zatiaľ čo web meczyki.pl rovno napísal: „Tréner oznámil svoj odchod prostredníctvom Facebooku.“
Či tento „facebookový prieskum trhu“ uzavrie Struhárovu kapitolu v Poľsku, ukážu najbližšie týždne.
Slovenského trénera čaká náročný boj o udržanie sa, keď jeho tím delia od prvej zostupovej priečky 3 body.