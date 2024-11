ONLINE: AS Trenčín - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (16. kolo)

Príjemný dobrý deň z Trenčína, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 16. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti AS Trenčín privítajú na domácom trávniku hráčov MŠK Žilina. Zápas sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Trenčínu sa v aktuálnej sezóne nedarí podľa predstáv, futbalistom spod hradu Matúša Čáka patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže 10. miesto so ziskom 13 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Ivana Galáda prehrali v Banskej Bystrici s Duklou vysoko 1:6 (gól AS Mikulaj). Najlepším strelcom tímu je Emmanuel Uchegbu, ktorý má na svojom konte tri góly.



Žiline patrí v tabuľke Niké ligy druhé miesto so ziskom 34 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Michala Ščasného vyhrali na domácom trávniku nad Trnavou 3:1 (góly MŠK Ujlaky vlastný, Kaprálik, M. Sauer). Najlepším strelcom tímu je Adrián Kaprálik, ktorý má na svojom konte 6 presných zásahov.



Žilina do zápasu nastúpi v špeciálnych zlatých dresoch, ktoré pripomínajú dnešný tisíci zápas klubu v najvyššej slovenskej súťaži od samostatnosti Slovenskej republiky, pričom Žiline sa to podarilo ako prvému klubu v histórii.



Zápas sa začína o 15:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.