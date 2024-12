ONLINE: AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (18. kolo)

Pekné popoludnie všetkým priaznivcom futbalu! Prvé vzájomné stretnutie v tomto ročníku Niké ligy medzi AS Trenčín a MFK Zemplín Michalovce sa skončilo nerozhodným výsledkom 1:1.



AS Trenčín: Trenčania sa nemôžu chváliť dobrými výkonmi. Naposledy zvíťazili v októbri proti Skalici. Odvtedy striedajú remízy s prehrami. V minulom kole remizovali v Dunajskej Strede 3:3 a to vyhrávali 3:1. V tabuľke sa nachádzajú v skupine o udržanie sa na 10. mieste so ziskom 14 bodov. Bodovo rovnako je na tom aj Komárno. Najlepším strelcom AS je štvorgólový Emmanuel Uchegbu.



MFK Zemplín Michalovce: Michalovčania majú pred Trenčanmi sedembodový náskok. Po dvoch víťazstvách prišla remíza s Komárnom 0:0. Patrí im priebežná 6. pozícia a na konte majú 21 bodov spolu s piatou Podbrezovou. O šesť presných zásahov za Zemplínčanov sa postaral grécky futbalista Alexandros Kyziridis.