ONLINE: AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

Sobotňajší program Niké ligy ukončí zápas medzi AS Trenčín a MFK Dukla Banská Bystrica. V predchádzajúcej sezóne sa stretli oba celky proti sebe štyrikrát, keď do toho zarátame aj baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži. Trenčania zvíťazili dvakrát, Banskobystričania raz a jeden duel sa skončil remízou.



AS Trenčín: Futbalisti AS hrajú svoje úvodné domáce zápasy v Skalici kvôli výmene trávnika vo svojom domovskom stánku. Z troch odohratých duelov majú na konte jedno víťazstvo proti Košiciam, remízu s Trnavou a prehru s Ružomberkom. V tabuľke im patrí priebežné 7. miesto so skóre 2:1.



MFK Dukla Banská Bystrica: Banskobystričania sú na tom o trochu lepšie ako ich súper. Po remízach s Ružomberkom a Skalicou prišla výhra nad Dunajskou Stredou. Patrí im 2. miesto za Slovanom Bratislava so skóre 3:2.