Svedok tragickej nehody tvrdí, že Jota neprekročil rýchlosť: Nemohol som nič urobiť

Svedok José Azevedo sa v rozhovore pre portugalské médiá priznal, že nahral video zo svojho nákladného auta pod uhlom palubnej dosky.

"Natočil som to, zastavil som, snažil som sa pomôcť, ale bohužiaľ, nemohol som nič urobiť. Mám čisté svedomie. Viem, čo som v tú noc prežil, pretože som nevedel, kto je vo vnútri. Prajem úprimnú sústrasť ich rodine.

Majú moje slovo, že neprekročili rýchlosť. Po tejto ceste jazdím každý deň, od pondelka do soboty, viem, aká je to cesta - je tmavá. Jasne som videl značku a farbu auta. Neskôr sa to, bohužiaľ, skončilo takto," uviedol Azevedo.

Nehoda sa stala len 10 dní po tom, ako sa Jota v Portugalsku oženil so svojou dlhoročnou partnerkou Rute Cardosovou. Pár má tri deti.