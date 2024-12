Tottenham je v hre o prvú trofej po 16 rokoch. Postúpili sme ako tím, povedal Son

LONDÝN. Futbalisti Tottenhamu Hotspur živia nádej na zisk prvej trofeje po šestnástich rokoch. Ich štvrťfinálový súboj anglického Ligového pohára s Manchestrom United priniesol niekoľko šokujúcich momentov, no mužstvo Angeho Postecoglua napokon zápas doviedlo do víťazného konca (4:3) a tešilo sa z postupu do semifinále. V ňom si zmeria sily s lídrom Premier League Liverpoolom.

V 54. minúte vyhrával Tottenham 3:0 po dvoch góloch Dominica Solankeho a presnom zásahu Dejana Kulusevského. Domáci boli na koni, potom však prišli dve obrovské chyby brankára Frasera Forstera.

Tridsaťšesťročný Angličan najskôr pri rozohrávke našiel súperovho kapitána Bruna Fernandesa a odrazenú loptu nasmeroval do bránky Joshua Zirkzee - 3:1. VIDEO: Zostrih zápasu

O sedem minút na to sa do Forsterovho odkopu hodil sklzom Amad Dialla a lopta rozvlnila sieť domácich druhýkrát - 3:2. Hostia sa dostali do tempa, ale ich súper nedopustil ďalšiu drámu. V 88. minúte sa blysol výstavným gólom z rohového kopu Son Heung-Min a "kohútov" poslal do vedenia 4:2. Z pohľadu United ešte v nadstavenom čase skorigoval Jonny Evans. "Zápas aj môj gól boli šialené. Mali sme to pri vedení 3:0 zvládnuť lepšie, ale bojovali sme do konca a ukázali sme charakter. Do semifinále sme postúpili ako tím a dúfam, že sa nám podarí aj ďalší krok do finále," uviedol kapitán Tottenhamu Son pre klubový web.

Postecoglu, ktorý sa musel vysporiadať s početnou maródkou, po dueli konštatoval, že jeho zverenci si to sťažili. "Malo to byť oveľa pohodlnejšie, ale stále sa myslím, že táto skupina hráčov odviedla neuveriteľnú prácu, aby sme to zvládli. Viem, že ľudia povedia, že neriskujeme, ale to by sme nedali štyri góly. Skórovať je vo futbale najťažšie a my to dokážeme aj bosí," citovala gréckeho kouča agentúra AFP. Päťdesiatdeväťročný kormidelník sa vyjadril aj na adresu Forstera, ktorý v bránke nastupuje po zranení tímovej jednotky Guglielma Vicaria: "Je sklamaný, pretože predtým bol vynikajúci. Prvý gól asi trochu ovplyvnil jeho sebavedomie a druhý to len zhoršil. Je však ďalší z hráčov, ktorý nás v poslednej dobe podržal." Manchester utrpel tretiu prehru pod vedením nového trénera Rubena Amorima. "Neboli sme lepší počas celého zápasu, ale vo väčšine času si myslím, že áno. Vypadli sme z hry asi na osem minút a bolo naozaj ťažké sa z toho spamätať. Potom však chlapci odviedli skvelú prácu a stále sme mali čas aj vyhrať. Štvrtý gól už bol na nás veľa," konštatoval Portugalčan po stretnutí. Zo zápasovej súpisky vynechal rovnako ako v nedeľnom ligovom súboji s Manchestrom City (2:1) Marcusa Rashforda. Podľa medializovaných informácií má krídelník zamieriť do španielskej Barcelony.