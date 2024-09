Tottenham zvládol dlhé oslabenie. Chceme sa vyrovnať s akoukoľvek výzvou, vravel tréner

Rumunský obranca Radu Dragusin videl červenú kartu už v 8. minúte hry po zákroku na brazílskeho útočníka Juninha. Domácich to však nevyviedlo z miery a o päť minút neskôr otvorili skóre zásluhou Brennana Johnsona, ktorý sa presadil v treťom zápase v rade.

V 52. minúte zdvojnásobil vedenie Pape Sarr. Hostia pravidelne hrozili, Tural Bajramov mohol znížiť stav, no nepremenil pokutový kop. Dominic Solanke napokon 22 minút pred koncom spečatil triumf domácich na 3:0.

Výkop duelu sa oneskoril o 35 minút, keďže Karabach dorazil na štadión len malú chvíľu pred plánovaným začiatkom o 20.00 h miestneho času.

Kouč hostí Gurban Gurbanov prezradil, že uviazli v tímovom autobuse na dve a pol hodiny: "Predstavte si, že by ste uviazli v tímovom autobuse v dopravnej zápche na dve a pol hodiny. Nechcem sa vyhovárať, ale nemalo by sa to stávať.

Nemali sme žiadnu políciu, ktorá by nás sprevádzala a samozrejme toto malo veľký vplyv na výkon našich hráčov. To ale neznižuje kredit nášmu súperovi, je to dobrý tím."

