Chcel reprezentovať, no neprišiel. Dostane naturalizovaný Slovák ďalšiu šancu?

Svojím rozhodnutím rozpútal Čavrič búrlivé diskusie. Najmä preto, že Slovenský futbalový zväz urobil množstvo krokov, aby rodák zo Srbska získal slovenský pas. On však pri svojej prvej príležitosti reprezentovať Slovensko odmietol.

Čavrič si skvelé meno spravil v Slovane Bratislava, kde pôsobil od septembra 2016 až do zimy 2024, kedy odišiel do Japonska.

„Slovenský futbalový zväz urobil maximum pre to, aby Aleksandar Čavrič mohol reprezentovať Slovensko. On sám deklaroval, že má záujem reprezentovať Slovensko. V tejto chvíli je situácia taká, že nepríde,“ vysvetľovala vtedy hovorkyňa SFZ Monika Jurigová.

Ponuku si váži

Aleksandar Čavrič na prvý zraz neprišiel, no verejne sa vyjadril, že jeho vzťah ku Slovensku sa nezmenil.

„Celá táto situácia nič nemení na tom, že môj vzťah ku Slovensku je silný. Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prejavili záujem o to, aby som mohol reprezentovať Slovensko a dopomohli mi k tomu, aby som získal občianstvo.

Aj keď teraz neprídem, veľmi si to vážim. Keď bude o mňa aj naďalej záujem, určite si budem s hrdosťou obliekať slovenský dres, no som presvedčený, že v daný moment som učinil správne rozhodnutie. Verím, že ma ľudia dokážu pochopiť. Ale nebolo to vôbec ľahké,“ vysvetľoval Čavrič.

Rodák zo Srbska sa vyjadril, že hoci na prvý zraz neprišiel, rád by za Slovensko nastúpil v budúcnosti. Vyriešiť by tak mohol dlhodobo problémový post útočníka.