Čavrič: Cítim, že teraz nemôžem z klubu odísť. Verím, že to ľudia pochopia

V zime Čavrič klub opustil a namieril si to do japonského Kašima Antlers, za ktorý sa okamžite presadil strelecky.

Je to jeho vlastné rozhodnutie a my ho musíme akceptovať," povedala hovorkyňa SFZ Monika Jurigová.

On sám deklaroval, že má záujem reprezentovať Slovensko. V tejto chvíli je situácia taká, že nepríde.

"Slovenský futbalový zväz urobil maximum pre to, aby Aleksandar Čavrič mohol reprezentovať Slovensko v zápasoch proti Rakúsku a Nórsku.

Nebolo to ľahké

Čavrič prišiel do Slovana Bratislava v septembri 2016. V kádri Vladimíra Weissa bol služobne najstarším hráčom. Aj preto si ho slovenskí fanúšikovia obľúbili.

"Celá táto situácia nič nemení na tom, že môj vzťah ku Slovensku je silný. Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prejavili záujem o to, aby som mohol reprezentovať Slovensko a dopomohli mi k tomu, aby som získal občianstvo.

Aj keď teraz neprídem, veľmi si to vážim. Keď bude o mňa aj naďalej záujem, určite si budem s hrdosťou obliekať slovenský dres, no som presvedčený, že v daný moment som učinil správne rozhodnutie. Verím, že ma ľudia dokážu pochopiť. Ale nebolo to vôbec ľahké," dodal.