Newcastle si poistil taliansku hviezdu. Tonali podpísal dlhoročnú zmluvu

NEWCASTLE. Taliansky futbalový stredopoliar Sandro Tonali sa dohodol na predĺžení spolupráce s Newcastlom United.
S anglickým klubom podpísal nový kontrakt do roku 2029 s opciou na ďalších dvanásť mesiacov.
Dvadsaťpäťročný Tonali prišiel do Newcastlu v lete 2023 z AC Miláno a s účastníkom Premier League pôvodne podpísal päťročnú zmluvu.
Hneď počas debutu v najvyššej anglickej súťaži si pripísal gól, v októbri toho istého roka však dostal desaťmesačný dištanc za porušenie pravidiel o stávkovaní počas pôsobenia v Miláne.
Po návrate pomohol „strakám“ získať anglický Ligový pohár, prvú trofej po 56 rokoch, pripomenula agentúra DPA.