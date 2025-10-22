Newcastle si poistil taliansku hviezdu. Tonali podpísal dlhoročnú zmluvu

Sandro Tonali
Sandro Tonali (Autor: TASR/AP)
TASR|22. okt 2025 o 15:14
ShareTweet0

Do Newcastlu prišiel v lete 2023.

NEWCASTLE. Taliansky futbalový stredopoliar Sandro Tonali sa dohodol na predĺžení spolupráce s Newcastlom United.

S anglickým klubom podpísal nový kontrakt do roku 2029 s opciou na ďalších dvanásť mesiacov.

Dvadsaťpäťročný Tonali prišiel do Newcastlu v lete 2023 z AC Miláno a s účastníkom Premier League pôvodne podpísal päťročnú zmluvu.

Hneď počas debutu v najvyššej anglickej súťaži si pripísal gól, v októbri toho istého roka však dostal desaťmesačný dištanc za porušenie pravidiel o stávkovaní počas pôsobenia v Miláne.

Po návrate pomohol „strakám“ získať anglický Ligový pohár, prvú trofej po 56 rokoch, pripomenula agentúra DPA.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Sandro Tonali
    Sandro Tonali
    Newcastle si poistil taliansku hviezdu. Tonali podpísal dlhoročnú zmluvu
    dnes 15:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Newcastle si poistil taliansku hviezdu. Tonali podpísal dlhoročnú zmluvu