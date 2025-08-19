Prišli sme o kľúčového hráča, tvrdí Zanetti. Chce byť Suslovovi po operácii nablízku

Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) z Hellasu Verona.
Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) z Hellasu Verona. (Autor: TASR)
TASR|19. aug 2025 o 10:56
ShareTweet0

Zákrok absolvoval v pondelok v Ríme.

VERONA. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov v pondelok v Ríme absolvoval operáciu predného skríženého väzu v ľavom kolene.

Ako informoval taliansky klub Hellas Verona na svojom webe, operácia bola úspešná a dĺžku rekonvalescencie určia lekári podľa vývoja zdravotného stavu 23-ročného ofenzívneho stredopoliara.

Zákrok v rímskej klinike Villa Stuart vykonal profesor Pier Paolo Mariani.

Suslov utrpel vážne zranenie minulý týždeň počas tréningu. Ako uviedol Slovenský futbalový zväz na svojom webe, podľa lekárov ide o typ zranenia, ktoré si zvyčajne vyžaduje minimálne šesťmesačnú rekonvalescenciu.

„Prišli sme o kľúčového hráča, srdce a dušu tímu. Vďaka jeho prístupu, v kombinácii s jeho kvalitou, bol pre nás nesmierne dôležitý. Prajem mu všetko dobré. Prichádzame o ďalší dôležitý článok, okrem tých, o ktoré sme už prišli.

Vždy odovzdal všetko pre tento dres aj pre mňa, preto som mu v tejto ťažkej chvíli nablízku,“ povedal tréner Verony Paolo Zanetti na tlačovej konferencii ešte pred pondelňajším zápasom 2. kola Talianskeho pohára proti Audace Cerignola, v ktorom Hellas uspel 2:1 po rozstrele z 11 m.

Serie A

    Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) z Hellasu Verona.
    Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) z Hellasu Verona.
    Prišli sme o kľúčového hráča, tvrdí Zanetti. Chce byť Suslovovi po operácii nablízku
    dnes 10:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Prišli sme o kľúčového hráča, tvrdí Zanetti. Chce byť Suslovovi po operácii nablízku