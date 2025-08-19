Prišli sme o kľúčového hráča, tvrdí Zanetti. Chce byť Suslovovi po operácii nablízku

VERONA. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov v pondelok v Ríme absolvoval operáciu predného skríženého väzu v ľavom kolene.
Ako informoval taliansky klub Hellas Verona na svojom webe, operácia bola úspešná a dĺžku rekonvalescencie určia lekári podľa vývoja zdravotného stavu 23-ročného ofenzívneho stredopoliara.
Zákrok v rímskej klinike Villa Stuart vykonal profesor Pier Paolo Mariani.
Suslov utrpel vážne zranenie minulý týždeň počas tréningu. Ako uviedol Slovenský futbalový zväz na svojom webe, podľa lekárov ide o typ zranenia, ktoré si zvyčajne vyžaduje minimálne šesťmesačnú rekonvalescenciu.
„Prišli sme o kľúčového hráča, srdce a dušu tímu. Vďaka jeho prístupu, v kombinácii s jeho kvalitou, bol pre nás nesmierne dôležitý. Prajem mu všetko dobré. Prichádzame o ďalší dôležitý článok, okrem tých, o ktoré sme už prišli.
Vždy odovzdal všetko pre tento dres aj pre mňa, preto som mu v tejto ťažkej chvíli nablízku,“ povedal tréner Verony Paolo Zanetti na tlačovej konferencii ešte pred pondelňajším zápasom 2. kola Talianskeho pohára proti Audace Cerignola, v ktorom Hellas uspel 2:1 po rozstrele z 11 m.