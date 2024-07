Patril k najlepším hráčom, takmer zranil hviezdu. Žilinčan nastúpil proti Manchestru United

Odchovanec „šošonov“ bol arbitrom duelu napomenutý „iba“ žltou kartou. V súťažnom zápase by však bez akýchkoľvek pochybností nasledovala červená karta. Informuje o tom aj britský denník Daily Mail.

Video, na ktorom vystretá noha 23-ročného Slováka zasahuje brazílsku hviezdu do oblasti kolena, sa veľmi rýchlo stalo virálnym.

Súboj v Trondeime priniesol triumf domáceho tímu. O výhre 1:0 rozhodol v 93. minúte útočník Noah Holm. Nemčík odohral prvý polčas a podľa portálu whoscored.com dostal jednu z najvyšších známok spomedzi všetkých hráčov na ihrisku.

Bývalý mládežnícky reprezentant zamieril do Nórska v januári na hosťovania do konca tohto kalendárneho roka. V jarnej časti tamojšej najvyššej futbalovej súťaže Eliteserien zasiahol do siedmich duelov. Rosenborgu sa však nedarí podľa predstáv, po 14 kolách sa nachádza až na 11. priečke ligovej tabuľky.

Casemiro, ktorý po nešetrnom zákroku Slováka mohol v zápase pokračovať, bol jedným z najskúsenejších hráčov Manchestru United.

Okrem neho sa v zostave trénera Erika ten Haga zo známych mien objavili aj Marcus Rashford, Mason Mount, Jonny Evans či Aaron Wan-Bissaka. Celý duel za „Red Devils“ odchytal 20-ročný český brankár Radek Vítek.