Najlepší strelec aj MVP ligy. Bobčeka vyhlásili v Poľsku za hviezdu jesene

Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Tomáš Bobček, pôsobiaci v poľskom klube Lechia Gdansk, je nielen najlepším strelcom tamojšej Ekstraklasy 2025/2026, ale fanúšikovia ho zvolili aj za najužitočnejšieho hráča jesennej časti súťaže.
Oznámil to oficiálny web najvyššej poľskej súťaže.
Bobček, ktorý v novembri pri premiére v reprezentácii rozhodol o triumfe nad Severným Írskom (1:0), je jasným lídrom poradia strelcov Ekstraklasy, keď na jeseň skóroval až 13-krát. Vedie tiež tzv. kanadské bodovanie, keď k svojim 13 gólom pridal štyri asistencie.
Spomedzi desiatich nominovaných na ocenenie pre najužitočnejšieho hráča jesennej časti získal Bobček až 24 % všetkých hlasov.
Druhý bol Patrik Hellebrand z Górnika Zabrze so 16 % a na 3. mieste sa umiestnil Jan Grzesik z Radomiaku Radom so 14 %.
Po vydarenej jeseni sa v súvislosti s Bobčekom hovorí o možnom odchode, pričom jeho hodnota sa odhaduje na osem až 12 miliónov eur. Samotný Bobček kedysi spomenul, že by rád odohral celú sezónu predtým, než sa presunie niekam ďalej, ale zranenia mu v tom zatiaľ bránia.
Z Poľska zároveň prichádzajú správy, že vedenie gdanského klubu začalo rokovania so zástupcami slovenského útočníka.
Diskutuje sa o dvojročnom predĺžení zmluvy za nových a výhodnejších podmienok. Súčasná zmluva Tomáša Bobčeka s Lechiou Gdansk platí do 30. júna 2027.