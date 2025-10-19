VIDEO: Bobček potvrdil svoju streleckú formu. Slovenského brankára prekonal v nadstavenom čase

Tomáš Bobček (vpravo) oslavuje gól
Tomáš Bobček (vpravo) oslavuje gól (Autor: PKO BP Ekstraklasa/X)
19. okt 2025 o 14:57
Slovenský útočník strelil v prebiehajúcom ročníku už šiesty gól.

GLIWICE. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Bobček rozhodol o víťazstve Lechie Gdansk 2:1 na pôde Piastu Gliwice v nedeľňajšom stretnutí 12. kola poľskej Ekstraklasy. Po góle videl žltú kartu.

Dvadsaťštyriročný útočník si v 5. minúte nadstaveného času druhého polčasu vymenil loptu so spoluhráčom Camilom Menom a zvnútra šestnástky zakončil presne povedľa slovenského brankára domácich Františka Placha.

VIDEO: Zostrih zápasu Gliwice - Gdansk

Bobček má na konte šesť ligových gólov v aktuálnom ročníku. Ešte v prvom polčase z nádejnej pozície vo vnútri pokutového územia tesne minul bránu.

Jeho spoluhráč Matúš Vojtko odohral celý zápas, zatiaľ čo za domáci Piast hral okrem Placha ďalší Slovák Erik Jirka, ktorý bol na trávniku do 68. minúty.

Lechia sa aj po štvrtom triumfe v sezóne nachádza v zóne zostupu, keďže jej pre finančné nezrovnalosti odobrali 5 bodov. Na konte ich má 10. Gliwice sú zo siedmimi na poslednej 18. priečke.

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

