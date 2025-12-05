VIDEO: Bobček v Poľsku opäť zahviezdil. Gašparíkovmu tímu strelil dva góly

Tomáš Bobček oslavuje gól
Tomáš Bobček oslavuje gól (Autor: X/PKO BP Ekstraklasa)
TASR|5. dec 2025 o 22:50
ShareTweet0

Slovenský útočník pomohol k tretiemu víťazstvu z uplynulých štyroch zápasov

Slovenský futbalista Tomáš Bobček dvakrát skóroval v piatkovom zápase 18. kola najvyššej poľskej súťaže.

Lechii Gdaňsk pomohol k tretiemu víťazstvu z uplynulých štyroch zápasov, jeho tím zdolal lídra tabuľky Gornik Zabrze 5:2.

VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka

Bobček dal svoj dvanásty a trinásty presný zásah v sezóne a je na čele tabuľky kanonierov. Dvadsaťštyriročný reprezentačný útočník pomohol Lechii posunúť sa na v neúplnej tabuľke na 10. miesto.

Súboj s Gornikom mal širokú slovenskú stopu, hostí vedie Michal Gašparík a v jeho kádri je aj stredopoliar Matúš Kmeť, s Bobčekom pôsobí v Gdaňsku aj obranca Matúš Vojtko.

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

    Tomáš Bobček oslavuje gól
    Tomáš Bobček oslavuje gól
    VIDEO: Bobček v Poľsku opäť zahviezdil. Gašparíkovmu tímu strelil dva góly
    pi 22:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Ekstraklasa»VIDEO: Bobček v Poľsku opäť zahviezdil. Gašparíkovmu tímu strelil dva góly