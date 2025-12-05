VIDEO: Bobček v Poľsku opäť zahviezdil. Gašparíkovmu tímu strelil dva góly

Slovenský futbalista Tomáš Bobček dvakrát skóroval v piatkovom zápase 18. kola najvyššej poľskej súťaže.
Lechii Gdaňsk pomohol k tretiemu víťazstvu z uplynulých štyroch zápasov, jeho tím zdolal lídra tabuľky Gornik Zabrze 5:2.
VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka
Bobček dal svoj dvanásty a trinásty presný zásah v sezóne a je na čele tabuľky kanonierov. Dvadsaťštyriročný reprezentačný útočník pomohol Lechii posunúť sa na v neúplnej tabuľke na 10. miesto.
Súboj s Gornikom mal širokú slovenskú stopu, hostí vedie Michal Gašparík a v jeho kádri je aj stredopoliar Matúš Kmeť, s Bobčekom pôsobí v Gdaňsku aj obranca Matúš Vojtko.