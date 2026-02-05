Neodradila ich ani významná zmena v kádri, DAC chce zaútočiť na titul. Fodrek: Sme motivovaní

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda chcú v jarnej časti Niké ligy zaútočiť na titul, a to aj napriek zmenám v kádri.
Tou najväčšou bol odchod Damira Redzica, ktorý prestúpil do Salzburgu, no klub má aj bez maďarského reprezentačného krídelníka tie najvyššie ambície.
Dianie počas zimnej prestávky zhodnotil výkonný riaditeľ DAC Jan Van Daele. „Tradične sme január začali pokojne, viac udalostí priniesol až jeho záver. Konečne sa však koncentrácia presunie na ihrisko, tešíme sa na štart ligy.
Veľa rečí o prestupoch
V januári bolo veľa rečí o hráčoch. Sústredili sme sa na to, aby sme mužstvo čo najlepšie pripravili na boj o najvyššie priečky. V roku 2025 sme boli najúspešnejším mužstvom v lige,“ uviedol na tlačovej konferencii pred štartom jarnej časti Niké ligy Van Daele, ktorý sa vyjadril aj k hráčskemu kádru:
„Dlhodobo vypadli Popovič a Gagua. V príprave mal Trusa lepšie aj horšie obdobia, otázne je, ako to s ním bude. Absolvovali sme sústredenie v Turecku, kde bola výborná atmosféra. Čo sa týka odchodov, otáznik visí nad Christiánom Hercom. V lete sa mu končí zmluva a dostal povolenie prestúpiť do iného klubu. Ďalším odchodom je Damir Redzic.
To bol najväčší prestup v zimnom prestupovom období. Sme smutní, že odišiel, ale na druhej strane musíme byť aj hrdí. Dokázali sme vychovať hráča pre klub, ktorý hrá európske súťaže, ako napríklad Krstovič, ktorý hrá Ligu majstrov,“ hodnotil zimnú prestávku výkonný riaditeľ klubu, ktorý podrobnejšie opísal prestup Redzica do Salzburgu.
„Rokovania trvali dlhšie. Pôvodná myšlienka na začiatku zimy bola, že hráča nepredáme. Bol to postoj klubu aj trénerov. Prvá ponuka prišla z Kodane, ale suma bola smiešna, predstavy boli ďaleko od seba. Už vtedy však bola zo strany hráča aj agenta myšlienka na prestup. Následne prišla ponuka zo Salzburgu, ktorá už začala byť seriózna. Požiadavka od hráča bola, že chce odísť.
Chcem však vyzdvihnúť postoj Redzica, ktorý neustále trénoval a pripravoval sa, jeho prístup bol veľmi profesionálny. Potom prišli ponuky od Celticu a Rangers. Celtic ponúkol hráčovi lepšie podmienky, ale Redzic chcel ísť do Salzburgu, pretože videl vzor v maďarskom reprezentantovi Dominikovi Szoboszlaiovi. Následne už bola moja úloha dostať sa do bodu, aby súhlas dal aj majiteľ.“
V Turecku sklamalo počasie
Príprava trvala päť týždňov, mužstvo absolvovalo sústredenie v Turecku. „Podarilo sa nám absolvovať dobrú prípravu. Menší škrt nastal v Turecku pre počasie, ale rovnaké problémy mali aj ostatné slovenské kluby.
S prípravou som spokojný, chlapci od prvého dňa dobre pracovali. To, čo sme si stanovili, sme aj splnili. Odohrali sme dobré zápasy, ale siedmeho februára sa už nikto nebude pýtať, ako sme hrali. Sme zdravo motivovaní, odviedli sme dobrú robotu a sme pripravení na štart ligy,“ hodnotil prípravu tréner Branislav Fodrek.
V úvodnom kole jarnej časti bude mužstvu chýbať okrem Redzica, Popoviča a Gaguu aj potrestaný Taras Kačaraba. „Posledné tri zápasy sme hrali bez týchto hráčov, mužstvo dokázalo Damira nahradiť.
Je to motivácia aj pre ostatných. V lete odišiel Bajo, teraz Redzic. Je to aj súčasť biznisu. Popovič utrpel nešťastné zranenie v Turecku, pritom mal vynikajúcu formu. Každý hráč bude chýbať, ale všetci sú nahraditeľní.“
Dvaja noví hráči
Do mužstva však pribudli dvaja noví hráči. Matúš Kmeť prichádza na hosťovanie z Minnesoty United a kontrakt podpísal Slovinec Nino Kukovec. „Matúša poznám dlhšie, hral aj na ofenzívnych pozíciách. Máme ho zmapovaného. Som rád, že prišiel, rozširuje naše alternatívy. Kukovec je typický hrotový útočník. Je tu s nami len krátko, ale dostane čas, aby sa etabloval. Čoskoro bude nápomocný, predpoklady na to má,“ uviedol Fodrek.
Dunajská Streda predala Redzica za 4,75 milióna eur, ale veľké nákupy nechystá. Trh na príchody je otvorený, klub situáciu stále sleduje. „Ak predáte hráča za štyri milióny eur, nekúpite hráča za štyri milióny.
Na Slovensku je finančná situácia klubov iná. Príjmy od sponzorov pomáhajú, ale rozpočty kryjú majitelia klubov, ktorí do nich musia vkladať peniaze. Ak chcete mať finančne zdravé kluby, musíte vychovávať hráčov a predávať ich. Veľkú časť rozpočtu tvoria aj platy – potrebujete dobre zaplatiť kvalitných hráčov aj trénerov.
Ohľadom príchodov som čítal, že by mal prísť útočník Ivan Pešič, ale nie je to pravda. S trénerom sme v dennom kontakte. Cieľom je nájsť nového Redzica, no jeden hráč ho nenahradí. Prišli Kmeť a Kukovec, spoliehame sa na nich. Máme tu aj mladých hráčov a verím, že ich rozvoj bude pokračovať.
Sledujeme trh, ale veľké ligy už prestupové obdobie uzavreli,“ dodal Van Daele, podľa ktorého sa ciele klubu nemenia: „Máme najvyššie ambície a tým je titul, chceme sa o to zabojovať. Slovan musí a my chceme bojovať.“
Tvrdá príprava, vraví kapitán
Situáciu v hráčskej šatni DAC opísal kapitán Taras Kačaraba: „Príprava bola dobrá, ale aj tvrdá. Bola to jedna z najťažších príprav v mojej kariére, no pomôže nám to v ďalších zápasoch. Budeme fyzicky dobre pripravení. Atmosféra v kabíne je výborná, bolo to vidieť aj na tréningoch. Je tam sranda, ale aj konkurenčný boj – každý chce zabojovať o svoje miesto v zostave.“
Dunajskú Stredu čaká na úvod jarnej časti vedúci Slovan, čo je motivácia navyše. „Veľmi sa tešíme, je to veľká výzva,“ vyhlásil tréner Fodrek.
„Hráčov nemusím motivovať, toto je motivácia sama o sebe. Verím, že si na štadión nájde cestu veľa divákov. Je to zápas o titul, ale nie najdôležitejší zápas sezóny. Môžeme získať mentálnu výhodu do ďalších zápasov. Treba zachovať chladnú hlavu. Verím, že s našimi fantastickými fanúšikmi budeme úspešní.“
Zmeny v kádri DAC:
Príchody: Matúš Kmeť (Minnesota United FC), Nino Kukovec (NK Radomije), Adam Lábo (DAC Akadémia)
Odchody: Damir Redzic (Red Bull Salzburg), Vasileios Kaltsas (Šamorín), Rabby Matetapepa (Šamorín, hosťovanie), Clement Ansah (DAC Junior)