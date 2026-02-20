Barseghjan urobil zásadné rozhodnutie. Bolo pre mňa veľkou cťou, povedal

Arménsky futbalista Tigran Barseghjan z bratislavského Slovana ukončil svoju reprezentačnú kariéru.
Tridsaťdvaročný krídelník svoje rozhodnutie oznámil v oficiálnom stanovisku prostredníctvom Arménskej futbalovej federácie.
„Vážení fanúšikovia, chcem vás informovať, že som sa rozhodol ukončiť svoju kariéru v arménskej reprezentácii. Bolo pre mňa veľkou cťou a zodpovednosťou nosiť dres arménskeho národného tímu dlhé roky a reprezentovať farby našej krajiny.
Chcel by som vyjadriť svoju vďaku všetkým trénerom, ktorí ma trénovali v národnom tíme, mojim spoluhráčom, lekárskemu a administratívnemu personálu tímu, všetkým v Arménskej futbalovej federácii a samozrejme našim verným fanúšikom, ktorí vždy stáli pri nás – pri víťazstvách i prehrách.
Budem naďalej podporovať národný tím, teraz už v novej úlohe fanúšika. Prajem nášmu národnému tímu veľa úspechov a skvelých výkonov,“ uviedol Barseghjan vo vyhlásení.
Debut v reprezentačnom drese absolvoval v roku 2016, celkovo má v národnom drese na konte 64 zápasov a deväť gólov.
Za Arménsko naposledy nastúpil 14. októbra minulého roka v kvalifikácii MS v Dubline proti domácemu Írsku ako kapitán tímu a v 52. minúte po údere hlavou do tváre domáceho Finna Azaza videl červenú kartu.
Arménci prehrali 0:1, v kvalifikačnej F-skupine obsadili posledné miesto a na svetový šampionát sa neprebojovali.