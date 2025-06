Tuchel pocítil hnev a piskot anglických fanúšikov. Do prestávky ideme so zlým pocitom, hovorí

Bol to práve kapitán anglickej reprezentácie, ktorý už v 7. minúte dorazil do brány pokus Anthonyho Gordona a otvoril skóre.

Musíme sa do toho dostať rýchlo, pretože majstrovstvá sveta sú už za rohom,“ zdôraznil Kane.

„Nebolo to dostatočne dobré. Nebudeme z toho robiť paniku, ale vieme, že sa musíme zlepšiť.

Moussa Niakhate a Harry Kane v zápase Anglicko - Senegal. (Autor: TASR/PA via AP)

Bývalý tréner Chelsea zažil vo štvrtom zápase na lavičke Anglicka svoju prvú prehru.

„S výsledkom nie sme spokojní. Mali sme obrovské šance na vyrovnanie. Sme v procese, v ktorom sa toho veľa učíme.

Momentálne je to, samozrejme, ťažšie, pretože nechceme prehrávať zápasy. Do dlhej prestávky ideme so zlým pocitom,“ citovala Tuchela agentúra AP.

Angličania pod vedením zahraničného kouča inkasovali vôbec prvé góly, v predošlých troch zápasoch mali bilanciu 6:0. Najbližšie ich čakajú septembrové duely kvalifikácie MS 2026 proti Andorre a Srbsku.