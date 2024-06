Henry musí riešiť komplikácie s nomináciou na OH v Paríži. Kluby nepustili až 6 hráčov

PARÍŽ. Tréner francúzskych futbalistov do 23 rokov Thierry Henry povolal do predbežnej nominácie na OH 2024 troch nových hráčov. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo kluby Ligue 1 a Bundesligy stiahli niekoľko posíl.

Majstrovský Paríž Saint-Germain neumožnil hrať na olympiáde Warrenovi Zaire-Emerymu ani Bradleymu Barcolovi.

Oboch povolal v piatok do národného tímu na EURO 2024 v Nemecku tréner Didier Deschamps. Troch hráčov neuvoľnilo Lille a stopku dostal aj Mathys Tel, útočník Bayernu Mníchov.