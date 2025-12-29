Terry pomôže charite. Do aukcie dáva dres z nešťastného finále Ligy majstrov

Pôjde to na skvelú vec, hovorí.

Bývalý anglický futbalový reprezentant John Terry poskytne do charitatívnej aukcie svoj pamätný dres z finále Ligy majstrov 2007/08.

Jeho Chelsea v ňom vtedy prehrala s Manchestrom United 1:2 po jedenástkovom rozstrele.

Skóre zápasu otvoril Cristiano Ronaldo, za londýnsky klub vyrovnal Frank Lampard. Duel vyústil do rozstrelu, v ktorom vtedajší kapitán „The Blues“ Terry nepremenil jedenástku, keď sa pošmykol a trafil ľavú žrď.

Dnes už 45-ročný Angličan povedal, že jeho rozhodnutie motivovala skôr charita ako sentimentálnosť.

„Moja nadácia bude pomáhať dvom charitatívnym organizáciám, ktoré sú mi blízke a ktoré zúfalo potrebujú peniaze, takže to pôjde na skvelú vec,“ citoval Terryho portál goal.com.

Okrem „zaslzeného dresu“, ako ho niekdajší stopér nazval, sa rozhodol poskytnúť aj ten z finálového stretnutia LM z roku 2012, v ktorom Chelsea v Allianz Aréne triumfovala nad domácim Bayernom Mníchov 2:1 po ďalšom rozstrele.

