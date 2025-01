Škriniarov príchod nebol posledný. Fenerbahce získalo Ronaldovho spoluhráča z Al-Nassr

Tridsaťročný ofenzívny univerzál podľa informácií renomovaného novinára Fabrizia Romana a portálu goal.com opustí saudskoarabský Al-Nassr a podpíše s mužstvom trénera Joseho Mourinha zmluvu do júna 2026.

Talisca by mal dokončiť svoj prestup počas tohto týždňa, pričom v najbližších hodinách absolvuje v Istanbule vstupnú lekársku prehliadku.

Vo Fenerbahce by sa mal stretnúť aj so slovenským reprezentačným kapitánom Milanom Škriniarom, ktorý sa s tureckým klubom predbežne dohodol a mal by opustiť Paríž Saint-Germain.