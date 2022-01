Lobotka pomohol Neapolu k jasnej výhre. Celý zápas odohral aj ďalší Slovák

Skóre otvoril v 18. minúte Juan Jesus. Tím z chvosta tabuľky ešte v prvom polčase vyrovnal, no domáci mu uštedrili gól do šatne, ďalší pridal v 48. minúte Amir Rrahmani a penaltu po ruke Frederica Veseliho premenil Lorenzo Insigne.

Insigne bude hrať za Neapol do konca sezóny, v júli sa presunie do Toronta, s klubom MLS podpísal štvorročný kontrakt.

"Chcel som ísť pôvodne kopať penaltu, no myslím si, že pre Lorenza to bol dôležitý moment. Bude nám chýbať, je to pre nás dôležitý hráč. Chce sa rozlúčiť pozitívnym spôsobom a my mu potrebujeme pripraviť pravú rozlúčku," citovala agentúra AFP Mertensa.

Cagliari Calcio v ďalšom zápase remizovalo s Fiorentinou. V drese domácich, ktorí sú v zóne zostupu, sa predstavil aj Slovák Adam Obert.

Hostia dokázali skóre vyrovnať v 76. minúte zásluhou Riccarda Sottila napriek tomu, že od 65. minúty hrali po červenej karte pre Alvara Odriozolu v početnej nevýhode. Obert odohral za domácich celý zápas.