VIDEO: Kimmich exceloval, no tréner Nemecka vyzdvihol navrátilca: Odohral špičkový zápas

Víťaz tohto dvojzápasu bude v A-skupine európskej kvalifikácie MS 2026 spolu so Slovenskom, Severným Írskom a Luxemburskom. Zároveň zorganizuje júnový finálový turnaj LN.

V Miláne uspeli po výsledku 2:1 a hrdinom bol stredopoliar Leon Goretzka , ktorý gólovo oslávil návrat do reprezentácie.

"Tieto zápasy rozhodujú detaily a v tých boli lepší. Je to škoda, pretože mužstvo odohralo skvelý duel. Hrá sa však na dve stretnutia a my sa tam pôjdeme pokúsiť vyhrať," uviedol obranca domácich Giovanni Di Lorenzo podľa uefa.com.

Po polhodine hry mohol zvýšiť Moise Kean, no predviedol sa brankár Oliver Baumann.

Taliani mali v Miláne pritom v úvode navrch. V 9. minúte vyslal Nicolo Barella výstavnú kolmicu na Mattea Politana, ktorý z pravej strany poslal loptu do pokutového územia, kde Sandro Tonali nekompromisne zakončil do odkrytej brány.

Nesprávne rozhodnutia

Koučovi talianskej reprezentácie Lucianovi Spallettimu chýbalo v niektorých momentoch od jeho hráčov vyššie tempo: "Urobili sme niekoľko nesprávnych rozhodnutí, za ktoré sme draho zaplatili.

Každý vie, že inkasujeme príliš veľa gólov zo štandardných situácií a pracujeme na tom. Nie je to však ľahké proti tímu, ktorý má toľko vysokých a silných hráčov. Nemalo by sa to však pre nás stať problémom."