Napätie v Taliansku. Pred zápasom s Izraelom sú na strechách ostreľovači

Pred zápasom Talianska s Izraelom sú na strechách ostreľovači
Pred zápasom Talianska s Izraelom sú na strechách ostreľovači (Autor: TASR/AP)
TASR|14. okt 2025 o 15:41
ShareTweet0

V centre mesta je naplánovaný propalestínsky pochod.

UDINE. Talianske mesto Udine je v najvyššej pohotovosti pred utorkovým večerným duelom kvalifikácie MS 2026 medzi Talianskom a Izraelom.

Na streche hotela izraelského tímu sú rozmiestnení ostreľovači, informovala agentúra AP.

Mesto od rána monitorujú na vrtuľníkoch. Zápas na štadióne Stadio Friuli bol zaradený do kategórie s najvyšším stupňom rizika, a to napriek dohode o prímerí, ktorá dočasne ukončila dvojročnú vojnu v Gaze.

V centre mesta je naplánovaný propalestínsky pochod, ktorý sa začne niekoľko hodín pred výkopom a očakáva sa účasť približne 10-tisíc ľudí. Pochod bude vedený mimo štadión, ktorý sa nachádza na okraji mesta.

Mnohé obchody a reštaurácie sa rozhodli v utorok neotvoriť a tie, ktoré otvorené budú, musia dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Autobus izraelského tímu bude sprevádzať policajná eskorta a ostreľovači budú rozmiestnení aj na streche štadióna.

Taliansko hralo proti Izraelu v Udine aj minulý rok. Mesto vybrali opäť ako hostiteľa pre svoju polohu. Je pomerne ťažko dostupné a zároveň umožňuje ľahko izolovať štadión, okolo ktorého boli rozmiestnené cestné zátarasy.

Na kvalifikačný zápas na 25-tisícovom štadióne sa predalo len niečo vyše 9-tisíc vstupeniek, takže sa očakáva, že počet ľudí na tribúnach bude menší než počet účastníkov demonštrácie.

Oblasť okolo štadióna bola vyhlásená za „červenú zónu“ a prejsť cez vysoké kovové bariéry môžu len fanúšikovia s platnými vstupenkami.

Tabuľka skupiny I

Reprezentácie

Jon Dahl Tomasson počas zápasu medzi Švédskom a Kosovom.
Jon Dahl Tomasson počas zápasu medzi Švédskom a Kosovom.
V zostave s Isakom a Gyökeresom nestačili na Kosovo. Švédi odvolali zahraničného trénera
dnes 16:26
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Napätie v Taliansku. Pred zápasom s Izraelom sú na strechách ostreľovači