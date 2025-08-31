Kašľať na to, som Lobotka. Ukázal pokoj a Neapol vybuchol v poslednej minúte

NEAPOL, BRATISLAVA. Tréner Antonio Conte od radosti skákal ako malý chlapec. Aréna Diega Maradonu vybuchla od radosti. Ako keby vyhrali ďalší titul.
Pritom sa iba začala nová sezóna.
SSC Neapol zdolal v 2. kole Seria A Cagliari Calcio 1:0. Rozhodujúci gól dal André-Frank Zambo Anguissa v poslednej minúte nastaveného času.
„Dnes sa tento hráč rozhodol, že Neapol musí vyhrať. V posledných minútach si povedal: Kašľať na to, som Lobotka,“ opisoval server Scudetto winner.
„Neprestával behať, prekonával obranu, hýbal tímom a vytváral šance, keď nebol priestor. Superhviezda SSC Neapol a líder orchestra,“ velebil malého Slováka Scudetto winner.
Lobotka a kľúčová prihrávka
Bežala posledná minúta nadstaveného času, do konca zostávalo už iba pár sekúnd. Rozhodca mal v ústach píšťalku, ale ešte nechal poslednú akciu. Lobotka zachoval chladnú hlavu a vysunul spoluhráča (Buongiorna), ktorý loptu poslal pred bránu a Anguissa rozhodol.
Lobotka mal kľúčovú prihrávku ešte v 93. minúte, ale Scott McTominay spálil čistú šancu.
„Komentovanie Lobotkových zápasov sa zdá byť ako kopírovanie a vkladanie, pretože je typ hráča, ktorý z výnimočného dokáže urobiť obyčajné veci a robí to s odzbrojujúcim spôsobom, aký prejavuje, keď má loptu na nohe. Slovák zažiaril v nastavenom čase,“ hodnotil server calcionapoli1926.
VIDEO: Zostrih zápasu SSC Neapol - Cagliari Calcio
Lobotka mal v zápase 72 dotykov, jeho úspešnosť prihrávok bola 95 percent. Pripísal si kľúčovú prihrávku. Vyhral takmer všetky súboje, iba jeden nie.
Conteho hodinár
„Veľa behá, aby svojim spoluhráčom doprial uvoľnenie. Prináša intenzitu a keď nemá loptu, robí svoju obvyklú, nenápadnú prácu. Conteho hodinár,“ dodal server Tuttonapoli.
Taliansky Eurosport dodal: "Spoľahlivý hráč pred obranou. Nikdy nestratí loptu. A v nadstavenom čase sa dokonca podieľal na rozhodujúcom góle.“
Slovenský stredopoliar mal jubileum. Bol to jeho dvojstý zápas v drese SSC Neapol.
Debutoval koncom januára 2020 a už je klubovou legendou. Vyhral dva talianske tituly a jeho podiel na nich bol zásadný. Okrem toho má v zbierke aj Taliansky pohár. „Pokúsime sa vyhrať ďalší titul,“ vravel pred zápasom Lobotka.
Jeho mladší krajan odchádzal sklamaný.
Obert ako wing-back
V drese Cagliari odohral celý zápas Adam Obert. Tentoraz nehral stopéra, tréner s ním mal iné plány. Naskočil na poste krajného obrancu, čí krídla.
Vo futbale sa na to používa medzinárodný pojem wing-back.
Trénera Neapola premohli emócie, krátko po góle bol v tranze. Gól?
„Pomyslel som si: konečne! Videli ste. Sú to typické zápasy, kde je vysoké riziko prehry. Bol by som spokojný aj s výsledkom 0:0, hrali sme trpezlivo a ako skutočný tím, hľadali sme správne situácie na strelenie gólu. Dnes to vyzeralo ako prekliate, narazili sme na veľmi defenzívny tím, čo som nečakal,“ opisoval tréner Conte. Jeho slová po zápase zneli ako oslobodenie.
"Verili sme až do konca. Som veľmi spokojný," tvrdil Conte.