Zodpovednosť bola na mne, priznáva. Gyökeres si nechal dôležité góly na baráž

Švédski futbalisti nevyhrali v kvalifikácii majstrovstiev sveta ani jeden zo šiestich zápasov vo svojej B-skupine a hviezdny útočník Viktor Gyökeres v ich drese nestrelil gól od roku 2024.
Napriek tomu sa dostali do baráže cez Ligu národov a v prvom z dvojice kľúčových duelov zdolali Ukrajinu 3:1. Hrdinom bol práve dvadsaťsedemročný kanonier, ktorý strelil všetky tri góly svojho tímu.
Gyökeres naposledy skóroval za Švédsko práve v spomínanej Lige národov. Švédi v 1. skupine C-divízie vyhrali päť zo šiestich duelov a body im zobrali iba Slováci, s ktorými na Tehelnom poli remizovali 2:2.
Gyökeres v tom zápase neskóroval, no v ďalších piatich dal dokopy až deväť gólov a k tomu pridal štyri asistencie. Strelecky explodoval v poslednom stretnutí s Azerbajdžanom (6:0), v ktorom sa presadil štyrikrát.
„Tri korunky“ tak patrili k favoritom kvalifikačnej skupiny MS, v ktorej sa stretli so Švajčiarskom, Kosovom a Slovinskom, no napriek papierovým predpokladom pohoreli a na prázdno vyšiel aj ostrostrelec. Gyökeres neskóroval ani raz v štyroch dueloch, pričom z posledných dvoch, už pod novým trénerom Grahamom Potterom, ho vyradilo zranenie.
Strelecká forma sa mu však vrátila v pravý čas. Vo štvrtok vo Valencii, kde našla Ukrajina prechodný domov, otvoril skóre už v 6. minúte, keď po prízemnom centri do malého vápna dorazil loptu do siete.
Šesť minút po zmene strán zvýšil skóre po dlhom výkope brankára Kristoffera Nordfeldta a peknej samostatnej akcii a v 73. minúte skompletizoval hetrik z penalty, ktorú sám vybojoval. Matvij Ponomarenko už v závere iba skorigoval prehru 1:3.
„Počas kariéry som už odohral niekoľko veľmi dôležitých zápasov a bola na mne tá zodpovednosť. Ako útočník viete, že je na vás veľký tlak. Špeciálne v národnom tíme, pretože si uvedomujete, čo to znamená pre tím a pre celé Švédsko. Takže som sa snažil hrať najlepšie ako viem,“ povedal pre denník Dagens Nyheter.
Gyökeres bol spokojný s celkovým výkonom Švédska, ktoré v prvom polčase súpera k ničomu nepustilo.
„Napriek tomu, že v prvom polčase držali loptu, tak si v podstate nič nevypracovali. V druhom sme chceli viac zatlačiť a vysunúť sa viac dopredu. Myslím si, že sme kontrolovali hru a zápas sa odvíjal tak, ako sme chceli.“
Švédi sa tak priblížili k postupu na MS, na ktorých sa predstavili naposledy v roku 2018.
„Je to obrovský krok vpred pre celý tím. Bojovali sme spoločne, bolo to skvelé a Gyökeres bol neuveriteľný,“ pochvaľoval si tréner Potter, pre ktorého to bolo prvé víťazstvo na lavičke Švédska z troch zápasov. Jeho tím čaká vo finále baráže Poľsko, ktoré zdolalo Albánsko 2:1. „V utorok v noci je pred nami obrovská výzva,“ dodal.
Ukrajina, ktorá musí od štartu ruskej invázie hrať domáce zápasy na neutrálnej pôde, dúfala, že zdvihne morálku národa postupom na prvý svetový šampionát od debutu v roku 2006. Namiesto toho utrpela trpké sklamanie z ďalšej prehry v baráži po tom, čo v predchádzajúcej edícii vypadla s Walesom.
„Celý zápas som veril svojmu tímu. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách a mali sme šance na skórovanie. No ich skorý gól nám uškodil, rovnako ako ten na začiatku druhého polčasu.
Zápas sme dohrali dobre, ale nestačilo to. Gyökeres bol rozdielový hráč. Ukázal svoju kvalitu a dokázal, že je jeden z najlepších útočníkov v Európe,“ povedal ukrajinský tréner Serhij Rebrov.