Švédsko je spokojné s vedením reprezentácie. S trénerom Potterom predĺžilo zmluvu

12. mar 2026 o 14:39
Švédov čaká baráž o MS 2026.

Švédsky futbalový zväz predĺžil kontrakt s trénerom mužskej reprezentácie Grahamom Potterom do roku 2030.

Urobil tak presne dva týždne pred štartom baráže o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Bývalý kouč Chelsea či West Hamu pôsobí na lavičke národného tímu od konca októbra, keď vystriedal Dána Jona Dahla Tomassona.

Švédi zakončili európsku kvalifikáciu na poslednej 4. priečke tabuľky B-skupiny, ale do baráže postúpili na základe umiestnenia v Lige národov, v ktorej vyhrali 1. skupinu C-divízie v konkurencii Slovenska, Estónska a Azerbajdžanu.

Vo štvrtok 26. marca si zmerajú sily s Ukrajinou a v prípade víťazstva sa v priamom súboji o miestenku na svetový šampionát stretnú s úspešnejším z dvojice Poľsko - Albánsko. Informácie priniesla agentúra AP.

dnes 14:29
