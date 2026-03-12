Švédsko je spokojné s vedením reprezentácie. S trénerom Potterom predĺžilo zmluvu

Švédsky futbalový zväz predĺžil kontrakt s trénerom mužskej reprezentácie Grahamom Potterom do roku 2030.
Urobil tak presne dva týždne pred štartom baráže o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku.
Bývalý kouč Chelsea či West Hamu pôsobí na lavičke národného tímu od konca októbra, keď vystriedal Dána Jona Dahla Tomassona.
Švédi zakončili európsku kvalifikáciu na poslednej 4. priečke tabuľky B-skupiny, ale do baráže postúpili na základe umiestnenia v Lige národov, v ktorej vyhrali 1. skupinu C-divízie v konkurencii Slovenska, Estónska a Azerbajdžanu.
Vo štvrtok 26. marca si zmerajú sily s Ukrajinou a v prípade víťazstva sa v priamom súboji o miestenku na svetový šampionát stretnú s úspešnejším z dvojice Poľsko - Albánsko. Informácie priniesla agentúra AP.