Švédsko prestavilo nového trénera. Na lavičku zasadne známe meno z Premier League

Graham Potter
Graham Potter (Autor: TASR/AP)
TASR|20. okt 2025 o 10:20
Dohodli sa na krátkodobej zmluve.

ŠTOKHOLM. Novým trénerom švédskej futbalovej reprezentácie sa stal Graham Potter.

Bývalý kouč Brightonu, Chelsea či West Hamu nahradil na lavičke Dána Jona Dahla Tomassona, s ktorým sa vedenie zväzu rozlúčilo po neuspokojivých výsledkoch v kvalifikácii MS 2026.

Švédsky futbalový zväz (SvFF) v pondelok informoval, že sa s Potterom dohodol na krátkodobej zmluve do marca 2026.

Ak sa 50-ročnému Angličanovi napriek mizernému vstupu do kvalifikácie podarí s národným tímom postúpiť na budúcoročný svetový šampionát, bude mu kontrakt automaticky predĺžený.

„Spoločne s hráčmi chcem zmeniť na skutočnosť sen fanúšikov o lete s majstrovstvami sveta,“ citovala Pottera agentúra DPA.

Hoci švédska reprezentácia disponuje útočnými hviezdami ako Alexander Isak či Viktor Gyökeres, výsledkovo sa jej v prebiehajúcej kvalifikácii MS 2026 vôbec nedarí.

Po štyroch zápasoch stále čaká na prvé víťazstvo, v B-skupine je na poslednom štvrtom mieste za Švajčiarskom, Kosovom a Slovinskom, keď získala iba jeden bod za remízu.

V uplynulom asociačnom termíne utrpela domáce prehry so Švajčiarskom (0:2) i Kosovom (0:1).

Postup Švédov z kvalifikácie je nereálny, stále sa však môžu na MS prebojovať cez baráž vďaka úspechu v Lige národov, v ktorej vyhrali skupinu C-divízie pred Slovenskom.

Potter bude po Tomassonovi druhým zahraničným trénerom „troch koruniek“ v krátkom čase.

Švédsky futbal dobre pozná, v rokoch 2011–2018 trénoval tamojší Östersund, ktorý vytiahol zo štvrtej ligy do najvyššej súťaže a v roku 2017 ho priviedol k triumfu vo Švédskom pohári - jedinom doterajšom v histórii klubu.

Na Britských ostrovoch viedol Swansea, West Ham, Brighton a krátko aj londýnsku Chelsea, keď v septembri 2022 nahradil na lavičke „The Blues“ Thomasa Tuchela.

