Všetci o niečo hrajú. Regionálny futbal sa rozbieha naplno, hrať sa má všade

Zápletka č. 2 - treťoligové miestenky

Regionálny futbal čaká po skončení prebiehajúcej sezóny zásadná reorganizácia. Tretie ligy už budú po novom len dve a prejdú pod patronát Slovenského futbalového zväzu. Z východného Slovenska v nej bude účinkovať desať tímov.

Ich menoslov bude závisieť od vývoja v II. lige, v ktorej to má z východniarov aktuálne nahnuté predovšetkým Bardejov.

Ak by Bardejovčania vypadli, zo súčasnej III. ligy Východ poputujú do spoločnej súťaže so stredoslovenskými mužstvami tímy od 2. miesta - víťaz postúpi do II. ligy - po 10. miesto.