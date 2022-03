Micheľ: Niektorí Ukrajinci utekajú už druhý raz, veľa z nich sa nevráti

Niekdajší vrcholový funkcionár Šachtaru Doneck mimoriadne citlivo vníma súčasné udalosti na Ukrajine. „Niektorí Ukrajinci sú na úteku už ôsmy rok. Ich život je o tom, že v izbe majú nachystané štyri tašky. Sú to veci, ktoré sme mnohí nikdy nezažili. A verím, že ani nezažijeme,“ hovorí.

V penzióne mám momentálne dve rodiny mojich známych, manželky so štyrmi deťmi. V ich očiach je badať strach a neistotu, či sa ešte budú môcť vrátiť domov. Niektorí Ukrajinci sú na úteku už ôsmy rok. Odišli z Donecka, adaptovali sa v Kyjeve, hoci najprv si to nevedeli predstaviť, a teraz musia znova utekať.

Mám tam osobné väzby, poznám veľa ľudí. Strávil som tam sedem a pol roka, štyri v Donecku, ďalšie v Kyjeve či Ľvove. Mám prejdenú celú Ukrajinu. Poltava je známa svojou pohostinnosťou a výbornou kuchyňou, v Odese je nádherné more, na Zakarpatsku úchvatné hory i potoky, v ktorých sme chytali pstruhy.

Ste aktuálne v kontakte s predstaviteľmi Šachtaru?

Áno, komunikujeme spolu. Niečo podobné sme zažili v roku 2014. Počas vypuknutia konfliktu v Donecku sme boli na sústredení vo Švajčiarsku. Okamžite nabehli rôzni agenti, ktorí presviedčali hráčov, že na Ukrajine je vojna a aby zadarmo odišli. Spolu s generálnym riaditeľom klubu Sergejom Palkinom sme situáciu riešili, od UEFA i FIFA sme dostali potvrdenie, že nemôžu odísť ako voľní hráči.

Vzhľadom na to, že súčasná situácia je oveľa horšia, FIFA vydala rozhodnutie podľa ktorého môžu hráči sezónu dohrať v iných kluboch, ale v lete sa musia vrátiť do Šachtara. Potom ich klub môže predať. Z môjho pohľadu je to korektný prístup.

Aké východisko vidíte zo súčasnej situácie? Akým spôsobom by sa mohol vojnový konflikt skončiť?

Z každej situácie sa dá vyjsť kompromisom a diplomatickým riešením. Čím skôr sa to skončí, tým lepšie, pretože ekonomických škôd by bolo menej. Rany a spomienky zostanú, nebudú však také veľké, ako keby sa krajina rozbila úplne.

Ukrajinu sa vráti o 30-40 rokov späť, čo je veľmi zlé. Veľa dočasných utečencov sa už možno nebude chcieť vrátiť. To môže v strednej Európe spôsobiť humanitárnu a utečeneckú krízu.