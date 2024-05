Českom sa ozýva kritika už pred MS. Tréner nevzal hráčov z NHL ani mladé talenty

Fanúšikovia najmä v prípade domáceho šampionátu to berú zvlášť citlivo a vynechanie niektorých hráčov nedokážu pochopiť. Nešetria kritikou trénera Rulíka ale z nominácie si robia aj žarty, že na šampionát berie tréner tri obranné štvrté útoky.

Kanade a Fínsku chce tréner čeliť srcom

„V NHL máme menej a menej hráčov v prvých dvoch útokoch. Súperi ich majú viac. U nás prevažujú chlapci z Európy, takže by sme sa mali jednoznačne prezentovať srdcom a obetavosťou. Urobiť v domácom prostredí pre výsledok maximum,“ vysvetľoval Rulík nomináciu.

Hráči z NHL podľa neho nemali aktuálne potrebnú výkonnosť. „Je to o momentálnej forme. Je veľmi krátky čas dostať sa do nej. A nebola taká, aká by mala byť, aby sme sa rozhodli pre nomináciu.“