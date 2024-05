Gašparík zlomil prekliatie proti Ružomberku v oslabení. Konečne sme to zlomili, hovorí

Napokon sme si to bez šancí Ružomberka postrážili. Konečne sme to zlomili na našu stranu a máme dôležité body do tabuľky,“ uviedol tréner domácich Gašparík.

Na konci sa tlak zvyšoval, ale skúsenosťou a dobrou organizáciou sme si to ustrážili a nepustili Ružomberok do šancí,“ komentoval kouč Spartaka.

"Prvý polčas sme končili v rozostavení 5-3-1, už vtedy nám začali lietať do šestnástky centre. V druhom polčase sme stiahli Jakuba Paura do stredovej formácie a hrali sme bez útočníka.

Smetana: Bolo to bez nápadu

Tréner hostí Ondřej Smetana nemohol byť spokojný: "Bohužiaľ sme neodohrali dobré stretnutie, ukázalo sa, že keď nemáme stopercentné nastavenie a prístup niektorých, tak takéto zápasy nemôžeme zvládať.

Treba priznať, že Spartak bol dobre pripravený, viac od začiatku chcel.

Zápas nám nahral vylúčením do karát, mali sme potom prevahu, no aj keď sme menili rozostavenie a menili by sme ho ďalej, neboli sme schopní nič vymyslieť, dostať sa do ich šestnástky.

Bolo to bez nápadu, vlastnej invencie, kreativity, všetko nám trvalo. Škoda, že sme premárnili takú šancu, mohli sme tu získať viac, aj keď asi ťažko, keďže Spartak dobre bránil, bol po strede živý, jeho hráči pôsobili aktívne, kvalitne. Výhru si stopercentne zaslúžia,“ poznamenal kouč Ružomberka.