Každý sa na nás chystá, akoby to bola Liga majstrov, vraví tréner ašpiranta na postup

U domácich sa mohol presadiť Otari Kvernadze, Pál Kristóf Ciceu a najväčšiu šancu spálil Lukáš Kojnok, ktorý prestrelil prázdnu bránu. Z tímu hostí bol najbližšie ku gólu Filip Serečin, no jeho hlavička letela tesne nad.

Oba góly padli v prvom polčase, hostia viedli zásluhou Kristiana Močiča, vyrovnal Graham Metuk. Zápas bol napínavý až do konca. V záverečnej desaťminútovke boli veľké šance na oboch stranách.

„Chceli sme vyhrať a vypracovali sme si dosť príležitostí. Nepremenili sme však štyri vyložené, stopercentné šance. Pre diváka to musel byť veľmi zaujímavý zápas, hralo sa hore-dolu,“ zhodnotil stretnutie domáci kouč.

Jeho tím na jar ešte neokúsil trpkosť prehry, no v ostatných troch stretnutiach zaznamenal tri remízy po sebe, s Kalinovom, Lučencom a teraz aj so Starou Ľubovňou.

Ako cieľ určil zisk 20 bodov aj na jar, k tomu chýba Fiľakovu už iba jeden. V nasledujúcom kole cestuje Fiľakovo do Oravského Veselého a ešte ho čakajú zápasy aj s Lipanmi, Vranovom, Sninou i Rimavskou Sobotou.

Pri šanci Kojnoka už dvíhal ruky, lebo brankár už bol prekonaný. „Luky hral výborne celý zápas, nezatracujem ho. Mrzí ma, že netrafil bránu, ale som hrdý na svojich hráčov za to, čo predvádzajú počas celej jari,“ vravel János Vízteleki.

„Stará Ľubovňa má svoju kvalitu a svoju hru, ktorú chcela hrať aj u nás. My sme im chceli nanútiť rýchly futbal, aby sa hra prelievala z jednej strany na druhú, aby sa hráči hostí unavili a potom by sme rozhodli v závere. Všetko sa vyvinulo tak, ako som si predstavoval, až na tú efektivitu,“ uviedol tréner Fiľakova.

Prípadné postupové plány Stropkova však závisia aj od výsledkov Prešova, ktorého je farmou. Ak Tatran nepostúpi do ligy, nemôže do druhej ligy postúpiť ani jeho farma.

Aj on poukázal na to, že v druhom polčase sa hral otvorený, priamy futbal. „Ako tréner som nahnevaný, lebo nechcem, aby moje mužstvo vyzeralo tak, ako dnes. Ale sú aj také zápasy, keď to treba odmakať a získať minimálne ten bod,“ zdôraznil Kapusta.

Tretia liga Východ je stále otvorená a na prvé miesto ešte má šancu päť tímov.

„Mám pocit, že na Starú Ľubovňu sa všetci chystajú, akoby to bola Liga majstrov. Všetci pôjdu na 120 percent. Je to ťažké, ale tešíme sa, že súťaž je taká vyrovnaná.

Verím, že posledné kolá sa odohrajú v duchu fair play a postúpi mužstvo, ktoré sa o to čisto futbalovo zaslúžilo,“ uzavrel tréner Starej Ľubovne.