Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 8. kola skupiny o titul Niké ligy medzi Podbrezovou a Dunajskou Stredou.



FK Železiarne Podbrezová



Tím s 34 bodmi uzatvára prvú šestku tabuľky. Zverenci trénera Romana Skuhravého strelili 47 gólov, inkasovali 51. Nadstavba absolútne nevychádza podľa predstáv. Železiari ťahajú negatívnu sériu siedmich prehier po sebe. Z tabuľkového postavenia to však nie je tragické, pretože Podbrezová bude hrať v play-off o Európsku konferenčnú ligu UEFA. Horehronci naposledy zvíťazili ešte 10. februára v základnej časti nad Michalovcami 2:1.



DAC 1904 Dunajská Streda



Vedenie Dunajskej Stredy sa poistilo do budúcna a na sklonku sezóny predĺžilo zmluvu so španielskym kormidelníkom Muňozom do konca ročníka 2025/26. Dôležitú otázku majú teda na Žitnom ostrove vybavenú. Dunajská je v tabuľke svojej skupiny štvrtá, s dvojbodovým mankom na Žilinu a Trnavu. DAC má teoretickú možnosť získať druhé miesto, čo by znamenalo kvalifikáciu o Európsku ligu UEFA.