Zo štvrtej ligy do prvej českej a späť. Kanonier sa vrátil, skóroval už aj v pohári

NITRA. Posledná augustová streda priniesla v podzoborskej oblasti futbalovú ponuku ako hrom.
Hralo sa druhé kolo Slovenského pohára a v Nitrianskom kraji nebolo jednoduché vybrať si ten správny zápas, ktorý by priniesol nielen primeranú kvalitu na trávniku, ale aj skutočný boj o postup.
Slovenský futbalový zväz pustil do hry už v druhom kole aj mužstvá z Niké ligy, niekde sa práve o možnosť privítať v ďalšom kole prvoligistu neľútostne súperilo, no všade stáli proti sebe mančafty, ktoré sa bežne vo svojich súťažiach nestretávajú.
V Nitre hrala Trnava
Pod Zoborom privítal o skóre druhý nováčik piatej ligy Juhovýchod AC Nitra aktuálneho lídra prvej ligy FC Spartak Trnava.
Z hľadiska výsledkového napätia to však pre nestranného diváka nebol skutočný top zápas o postup, pretože obhajcovi trofeje a profesionálom z malého Ríma velila povinnosť proti piatoligistovi zvíťaziť a ísť ďalej za obhajobou pohára.
O to viac, že zverenci Michala Ščasného už stihli vypadnúť z pohárovej Európy, navyše, keďže stretnutie vysielala televízia STVR Šport v priamom prenose, k prekonaniu vlaňajšej návštevy 5200 divákov na pohárovom zápase AC Nitra – Slovan Bratislava nedošlo, hoci prišli aj fanúšikovia Spartaka. Na zápase bolo nakoniec 4 300 divákov a Trnava zvíťazila 4:1.
Len asi šesť kilometrov od štadióna pod Nitrianskym hradom, v nitrianskej mestskej časti Dolné Krškany sa hral v rovnakom čase ďalší duel Slovnaft Cupu a práve v ňom sa schyľovalo k najväčšej senzácii pohárovej stredy.
V šiestoligovom ŠK Nitra-Dolné Krškany hrali druholigové Malženice, teda opäť išlo o rozdiel štyroch súťaží, ktorý však druholigista od Trnavy (ešte vlani farma FC Spartak) v riadnom hracom čase vôbec nepotvrdil.
Po šokujúcom rezultáte 1:1 zachránil Malženice až penaltový rozstrel, ktorý vyhrali 3:2. Posilnení krškanskí Ariáni teda urobili výsledok pohárovej stredy v kraji a dnes je už jasné, prečo si odložili nedeľňajší domáci šiestoligový šláger proti Klasovu, ktorý dohrávajú už najbližšiu stredu. Na štadióniku pri Biovete bude plno.
Nikéligista z Komárna hral v šiestoligovom Svodíne, do ktorého v lete prestúpil práve asistent trénera KFC a bývalý reprezentačný stopér Kornel Saláta. Prvoligový tím zvíťazil 4:1.
Druholigové Zlaté Moravce cestovali zo severu kraja smerom k Dunaju a zo šiestoligového Svätého Petra viezli vysoké víťazstvo 6:0.
Hrali o zápas proti DAC
Z pohľadu boja o postup do tretieho kola 57. ročníka Slovnaft Cupu sa mohla čakať prípadná dráma napríklad v štvrtoligovom Imeli, kam zavítal druholigový Šamorín, ktorý nakoniec ide ďalej po výhre 4:1, polčas však skončil 1:1.
Prípadná postupová zápletka sa však dala predpovedať v stretnutí ŠK Šurany – ŠK 1923 Gabčíkovo, v ktorom sa proti sebe postavili piatoligista a nováčik tretej ligy Západ.
Keď k tomu prirátame výhodu domáceho prostredia pre aktuálne piaty tím silnej piatej ligy Juhovýchod a najmä motiváciu pre víťaza, ktorý privíta v treťom kole nikéligový FK DAC Dunajská Streda, enormné nasadenie súperov bolo viac-menej zaručené.
Druhá penalta bola prísna
Hostia Ladislav Tóth a Kevin Zsigmond sa v samom úvode iba zastreľovali, ale ostrými pálili domáci. Po akcii dobre hrajúceho Mariána Vadkertiho, ktorý poslal prudký center do ohňa, šli do vedenia po hlavičke Martina Letka Šurany.
Ligovým nožničkám Kevina Zsigmonda potom chýbali iba centimetre, no nepokrytý Vladyslav Zapichenko hlavou vyrovnal.
Nabudení Šuranci boli stále v hre, a keď Michal Kuruc po rohu na dvakrát poslal svojich opäť do tesného vedenia, publikum začalo tušiť črtajúcu sa postupovú drámu.
Po polhodine hry však na dlho letiaci center obrancovia a ani brankár domácich trestuhodne nešli a vysoký Zapichenko zostal na kraji malého vápna úplne sám – 2:2.
Šurany mali prvé dejtsvo rozohrané dobre, pykali však za nezvládnuté situácie vo vlastnom pokutovom území.
V 37. minúte si loptu na biely bod postavil vykopaný kanonier Zsigmond, Samuela Cvika poslal do pravej strany a loptu pohodlne do ľavej – 2:3.
Domáci si i tak verili, že s jednogólovým mankom môžu po obrátke čosi urobiť, avšak hneď v 55. minúte odpískal, inak veľmi presný rozhodca z vyššej súťaže prísny pokutový kop, ktorý Sebastian Nagy premenil a dohnať dvojgólové manko proti kvalitnému Gabčíkovu už bolo nad sily piatoligistu.
Hostia idú ďalej zaslúžene a zápas o Žitný ostrov doma proti DAC Dunajská Streda bude pre mnohých z nich životným.
ŠK Šurany - ŠK 1923 Gabčíkovo 2:4 (2:3)
Góly: 16. Letko, 31. Kuruc - 29. a 33. Zapichenko, 37. Zsigmond, 55. Nagy
Pavlík: Niečo nám ešte chýba
Šuranci sú po štyroch kolách piatej ligy na solídnom piatom mieste s trojbodovou stratou na tretieho. V prvom kole dokázali zvíťaziť v Topoľníkoch (1:0), v druhom doma nad Bábom (4:0), v treťom remizovali v Jelke (2:2), no a prvú prehru si pripísali až uplynulú nedeľu v Tvrdošovciach (1:3) po vyhratom prvom polčase.
Len minulý týždeň získali 22-ročného Brazílčana Lucasa Da Silva Costu z nemeckého SV Neuhof, ktorý však zatiaľ toho veľa neukázal. Ešte pred letnou prípravou prišiel zo štvrtoligového Imeľa Dávid Straňák, z rovnakej súťaže, no z Levíc Nigérijčania Raymond a Beckham, z Kolumbie Johan a po zranení sa vrátil Martin Letko.
„Proti treťoligovému Gabčíkovu sme odohrali jeden vynikajúci zápas, v ktorom sme dvakrát o gól viedli, ale kvalitný súper dokázal zakaždým vyrovnať priebežný stav a nakoniec aj zvíťaziť.
Hostia sa už ako nováčik dokázali etablovať aj vo vyššej súťaži, jasne to vidieť na ich výsledkoch a tiež bolo vidieť, že jeho hráči sú v práci s loptou o poznanie sebavedomejší.
Mrzí ma akurát, že sme sa nechali zlomiť dvomi dlhými centrovanými loptami až do kuchyne, ale za dnešný výkon sa hanbiť určite nemusíme. Hostia vyhrali zaslúžene a právom idú do ďalšieho kola.“
Šurany dvakrát o gól viedli, zápas o postup mohol byť otvorený snáď aj o čosi dlhšie, oponujeme.
„S týmto máme istý problém, pretože aj pred týždňom sme viedli v lige 1:0 v Tvrdošovciach, no nedotiahli sme to do želaného konca,“ a prišla vôbec prvá prehra sezóny v pomere 1:3.
„Niečo nám v hre ešte chýba, ale chýba mi aj širší hráčsky káder,“ naznačil pre Sportnet tréner ŠK Šurany Jozef Pavlík. Dodáme, že v nedeľu príde AC Nitra.
Radšej sa nechal vystriedať
Gabčíkovo je nováčikom tretej ligy Západ, do ktorej sa dostalo z tretieho miesta vlaňajšej štvrtej ligy „vďaka majstrovskej Seredi“ a jej neprihláseniu sa.
Vo vyššej súťaži začali Gabčíkovčania veľmi dobre a po štyroch kolách figurujú na treťom mieste s jednobodovou stratou na druhé Nové Zámky a trojbodovou na vedúcu Galantu.
Zatiaľ prehrali iba v prvom kole v bratislavskej Rači 1:2, potom trikrát zvíťazili tesne 1:0 vrátane pohárového stretnutia v šiestoligových Eliášovciach s FC Nový Život.
Premiérové treťoligové víťazstvo dosiahli v druhom kole doma pri Vodnom diele proti Častkovciam (1:0), keď sa gólovo uviedla z pokutového kopu najväčšia letná posila a navrátilec z českých prvoligových Teplíc Kevin Zsigmond (27).
Ten sa gólom postaral aj o ďalšie víťazstvo 1:0 v Malackách, no a vo štvrtom kole prispel uplynulú sobotu k triumfu nad béčkom Trenčína 2:1 úvodným presným zápasom.
Toto leto odišiel do konkurenčného FK Rača Bratislava ofenzívny ťahúň Njabulo Mpofu, naopak, zo známejších mien prišiel napríklad Michal Horodník (28) na hosťovanie z prvoligového Komárna, kým skúsený zadák Ladislav Szöcs (35) posilnil tím už pred rokom z rakúskeho USV Halbturn.
Zsigmond sa vrátil do známeho prostredia presne po roku strávenom na severe Čiech, v stretnutí druhého kola Slovnaft Cupu nastúpil v stredu v Šuranoch od začiatku, najskôr sa iba zastreľoval, no v 37. minúte stanovil polčasový rezultát z bieleho bodu a jeho Gabčíkovo išlo do druhého dejstva s jednogólovým náskokom.
Kanoniera, ktorý dal v predchádzajúcich troch stretnutiach tretej ligy zakaždým víťazný gól však diváci hľadali na trávniku márne.
„Pri konci prvého polčasu som hlavičkoval loptu po prudkom rohu a zacítil som istú zvláštnu bolesť. Aj sa mi točila hlava a v prestávke mi lekár mužstva odporučil, aby som pre istotu zostal dole a nechal sa vystriedať,“ povedal po zápase v Šuranoch kanonier ŠK 1923 Gabčíkovo Kevin Zsigmond, ktorý podpísal pred vyše rokom v profesionálnom FK Teplice zmluvu na dva roky, no do Gabčíkova sa vrátil po prvej sezóne, keď na jeseň hral najvyššiu českú súťaž a na jar zväčša za B-tím tretiu českú ligu v skupine B.
Najkrajšie spomienky na Eden
„Na sezónu, ktorú som strávil v Tepliciach spomínam veľmi pozitívne, hoci ma tam trápili pomerne časté zranenia.
Prvé sa mi stalo už v mojom debutovom zápase v Hradci Králové, kde sa mi podarilo aj skórovať, len pre ofsajd nebol gól uznaný a prehrali sme 1:0.
Najkrajšie spomienky mám na náš zápas v Edene proti Slavii Praha pred vypredaným obrovským hľadiskom, kde bolo plno už na predzápasovej rozcvičke.
Naozaj to bol pre mňa obrovský zážitok, dokonca ma tam prišla pozrieť celá moja rodina a aj snúbenica. Odohral som dvadsať minút a hoci sme 1:0 viedli, obrovská kvalita Slavie sa nakoniec prejavila a prehrali sme 1:2.
Z môjho pohľadu to bol naozaj neskutočný zážitok, veď pred tromi či štyrmi mesiacmi pred Slaviou som hrával doma pred dvesto či tristo divákmi a na Slavii pred vypredaným hľadiskom.“
Slovákovi zo štvrtej ligy vraj najviac domotali hlavu spomínané zranenia a strata pohody.
„Pre ne som potom na jar hrával viac za béčko tretiu českú ligu, v ktorej som dal v posledných šiestich-siedmich kolách päť gólov a po roku sme si s vedením klubu reálne zhodnotili moju situáciu, a hoci som mal ponuku zostať rozohrať sa v B-tíme FK Teplice, aj po tom, čo bolo definitívne, že Gabčíkovo postúpilo do tretej ligy, som sa rozhodol vrátiť domov.
Zmluvu, ktorá platila ešte ďalší rok, mi klub umožnil korektne rozviazať tak, že som sa okamžite stal opäť hráčom Gabčíkova.“
Z piatich gólov dal tri
Ako videl strelec gólu na 3:2 pohárové stretnutie v Šuranoch, zisťovali sme. „V takýchto zápasoch sa mužstvo z nižšej súťaže dokáže vyhecovať a najmä v úvode nás snaživé Šurany veľmi trápili. Dokonca, dvakrát sme museli doťahovať ich jednogólový náskok. My sme však išli za postupom a nakoniec sa o čosi väčšia kvalita ukázala, takže sme spokojní.“
Už pred angažmánom v Česku býval Zsigmod opakovane najlepším strelcom Gabčíkova, aj po návrate má na starosti snáď všetky priame kopy i penalty.
„Venujem sa im aj na tréningoch, po čase však musím najmä pri jedenástkach zvolenú stranu meniť, pretože brankári sa pripravujú tiež. V Šuranoch mi vyšla tak, ako som chcel,“ usmial sa klenot Gabčíkova, ktorý dal z piatich treťoligových gólov mužstva tri bodonosné.
V Šuranoch za polčas jeden pohárový. Nejaké sily snáď ušetril, nakoniec, už v sobotu ide tretie mužstvo tretej ligy do Šale.