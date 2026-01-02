City sa nevedeli vyrovnať s hrou súpera. Guardiola: Druhý polčas bol lepší

Útočník Manchester City Erling Haaland a hráč Sunderlandu Nordi Mukiele (vpravo) počas zápasu Premier League.
Útočník Manchester City Erling Haaland a hráč Sunderlandu Nordi Mukiele (vpravo) počas zápasu Premier League. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|2. jan 2026 o 10:09
Na vedúci Arsenal strácajú štyri body.

Futbalisti Manchestru City doplatili vo štvrtkovom dueli 19. kola Premier League na nedostatočnú efektivitu v zakončení a remizovali na pôde Sunderlandu 0:0.

Zverencom Pepa Guardiolu sa po zakopnutí s nováčikom skončila ich osemzápasová víťazná séria vo všetkých súťažiach.

V prvom polčase mali hráči City problémy s vysokým napádaním domácich, ktorí v tejto sezóne ťažia z kvalitných výkonov na domácej pôde.

Chceli sme viac

Od návratu do najvyššej súťaže totiž doma ešte neprehrali (5 výhier a 5 remíz) a ich nasadenie pochválil po zápase aj tréner Guardiola. „Sunderland je fyzický a silný tím a my sme sa s tým nevedeli vysporiadať.

Neprekvapuje ma ich výkon. Bod berieme, no nie sme spokojní. Chceli sme viac,“ citovala Guardiolu agentúra AFP.

Druhé dejstvo už prinieslo zlepšený výkon „Citizens“, ktorí však nedokázali premeniť ani jednu zo svojich šancí. Najväčšie z nich mali na kopačke Savinho a Joško Gvardiol.

VIDEO: Príležitosť Gvardiola

„Druhý polčas bol z našej strany lepší a vytvorili sme si viacero príležitostí. Bohužiaľ, bol to jeden z tých dní, kde gól nepadol,“ zhodnotil výkon svojho tímu španielsky tréner.

Jeho zverenci išli do zápasu z 2. miesta a s päťbodovou stratou na vedúci Arsenal, ten v stredu zvládol domáci šláger proti tretej Aston Ville.

V boji o titul tak získali menšiu výhodu „kanonieri“, ktorí pôjdu do ďalšieho kola s náskokom 4 bodov a 8. januára ich čaká dôležitý domáci duel proti Liverpoolu. Hráči ManCity si v nedeľu doma zmerajú sily s Chelsea.

Teší návrat zraneného Rodriho

Španielskeho trénera môže tešiť návrat zraneného Rodriho. Víťaz Zlatej lopty za rok 2024 absentoval väčšiu časť minulej sezóny pre zranenie kolena a v aktuálnom ročníku sa zapojil len do siedmich duelov.

Rodri.
Rodri. (Autor: REUTERS)

Skúsený stredopoliar odohral druhý polčas a priniesol do rozohrávky potrebný pokoj na lopte. „Zmenil zápas. Počas 45 minút dokázal, že je vo svojej pozícii najlepší na svete.

V rozohrávke sme sa prvý polčas trápili, no v druhom nám Rodri pomohol. Všetci veríme, že zostane zdravý čo najdlhšie, pretože ho potrebujeme,“ dodal Guardiola.

VIDEO: Emócie po zápase

Pred hráčmi City je dôležité obdobie, keďže v priebehu mesiaca odohrajú 10 zápasov v štyroch rôznych súťažiach.

