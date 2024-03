Ukrajina otočila zápas za 4 minúty. Rebrov: Útočili sme najviac, ako sa dalo

Ukrajinci nechýbali na európskom šampionáte od domáceho turnaja v roku 2012 a v tom predošlom postúpili do štvrťfinále.

Hlavnú časť kvalifikácie boli vo vyrovnanej C-skupine s Anglickom, Talianskom a Severným Macedónskom.

Úradujúci majstri Európy postúpili na ich úkor len vďaka lepšej bilancii vzájomných zápasov. V B-vetve play off sú tak favorit, no vo štvrtok prehrávali do 85. minúty 0:1.

Dovbyk ukončil gólový pôst

Šance Bosniakov, ktorí nenaplnili v "slovenskej" kvalifikačnej J-skupine úlohu spolufavorita popri Portugalsku, žili väčšinu druhého polčasu.

V 56. minúte ich poslal do vedenia Mikola Matvijenko, ktorý si dal vlastenca po prieniku Amara Dediča.

Ukrajinci však v priebehu štyroch minút otočili skóre a vybojovali postup. Striedajúci Roman Jaremčuk najprv skóroval v 85. minúte po prihrávke Juchima Konopľu a o chvíľu na to sa gólovo presadil Artem Dovbyk, ktorý ukončil gólový pôst presne po dvoch mesiacoch.

VIDEO: Víťazný gól Ukrajiny