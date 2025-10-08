Nikdy neboli silný tím. Gerrard označil svoju generáciu za egoistických lúzrov

LONDÝN. Nebyť prílišného ega, ješitnosti a abnormálnej klubovej rivality, ktorá sa často prenášala do národného tímu, mohlo mať futbalové Anglicko v tejto chvíli na konte niekoľko veľkých úspechov zo scény majstrovstiev Európy či svetových šampionátov.
Niekdajší anglický reprezentačný stredopoliar a ikona FC Liverpool Steven Gerrard kritizoval svoju generáciu hráčov, ktorú označil za „egocentrických lúzrov“, a poukázal na to, že rivalita medzi klubmi zabránila tímu zomknúť sa a uspieť na medzinárodnej scéne.
Gerrard, ktorý nazbieral 114 reprezentačných štartov a v roku 2005 doviedol Liverpool k triumfu v Lige majstrov, bol súčasťou tzv. zlatej generácie anglického futbalu, ktorá však nedokázala prekročiť štvrťfinále veľkých turnajov pod vedením viacerých trénerov.
„Prečo sme neboli súdržnejší, keď sme mali 20, 21, 22, 23 rokov? Bola to pýcha? Rivalita?“ pýtal sa Gerrard v podcaste Rio Ferdinand Presents.
„Bolo to pre kultúru v Anglicku. Neboli sme priateľskí ani zomknutí. Neboli sme tím. Nikdy sme sa nestali naozaj dobrým, silným tímom.“
Anglicko naďalej čaká na prvý veľký titul od majstrovstiev sveta v roku 1966, hoci pod vedením Garetha Southgata sa dostalo do finále ostatných dvoch majstrovstiev Európy. Po prehre vo finále Eura 2024 Southgate odstúpil a novým trénerom sa stal Thomas Tuchel.
„Gareth Southgate je podceňovaný za to, ako sa spojil s tímom,“ vyjadril sa Gerrard. „Talent tam bol, hráči boli dobrí, úroveň našich zápasov však nebola dostatočná to, aby sme dosiahli viac."
Gerrard tiež priznal frustráciu z nevyužitého potenciálu svojej generácie a zdôraznil, že problémom bola absencia tímovej súdržnosti.
Jeho vlastná trénerská kariéra zatiaľ stagnuje po neúspechoch v Aston Ville a saudskoarabskom klube Al-Ettifaq.