Tarkovič nebude pokračovať na zväze. Rozhodol sa prijať novú výzvu vo svojej kariére

Slovenský tréner Štefan Tarkovič. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. mar 2026 o 15:18
Štefan Tarkovič sa stal novým trénerom futbalistov kazašského tímu FK Aktobe. Končí tak vo funkcii technického riaditeľa Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Aktobe obsadilo v uplynulom ročníku kazašskej najvyššej súťaže, ktorá sa hrá systémom jar-jeseň, 5. priečku.

„Dostal som ponuku od klubu so silnou pozíciou aj na medzinárodnom fóre. Stavajú tam nový komplexný projekt fungovania a ja budem jeho súčasťou, čo je pre mňa veľká motivácia. Preto som šiel za prezidentom SFZ a som mu naozaj veľmi vďačný, že mi vyšiel v ústrety. Po férovej debate sme sa dohodli na ukončení spolupráce.

Ďakujem zväzu aj ľuďom z jeho štruktúry za zmysluplnú prácu, želám slovenskému futbalu len to najlepšie,“ uviedol Tarkovič podľa oficiálnej stránky SFZ.

Reprezentácie

Slovenskí futbalisti do 19 rokov
Slovenskí futbalisti do 19 rokov
Mladí Slováci zakončili neúspešnú kvalifikáciu. Od Maďarov dostali štyri góly
teraz
