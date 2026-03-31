Tarkovič nebude pokračovať na zväze. Rozhodol sa prijať novú výzvu vo svojej kariére

Štefan Tarkovič sa stal novým trénerom futbalistov kazašského tímu FK Aktobe. Končí tak vo funkcii technického riaditeľa Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Aktobe obsadilo v uplynulom ročníku kazašskej najvyššej súťaže, ktorá sa hrá systémom jar-jeseň, 5. priečku.
„Dostal som ponuku od klubu so silnou pozíciou aj na medzinárodnom fóre. Stavajú tam nový komplexný projekt fungovania a ja budem jeho súčasťou, čo je pre mňa veľká motivácia. Preto som šiel za prezidentom SFZ a som mu naozaj veľmi vďačný, že mi vyšiel v ústrety. Po férovej debate sme sa dohodli na ukončení spolupráce.
Ďakujem zväzu aj ľuďom z jeho štruktúry za zmysluplnú prácu, želám slovenskému futbalu len to najlepšie,“ uviedol Tarkovič podľa oficiálnej stránky SFZ.