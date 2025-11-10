Morálna kríza v tureckom futbale. Federácia suspendovala viac ako tisíc hráčov

BRATISLAVA. Turecké úrady v pondelok oficiálne zatkli osem osôb, vrátane predsedu klubu z najvyššej ligy, v rámci vyšetrovania údajného stávkovania na futbalové zápasy.
Futbalová federácia (TFF) zároveň suspendovala 1 024 hráčov, ktorí čelia disciplinárnemu konaniu.
Tieto kroky nasledujú po tom, čo TFF začiatkom tohto mesiaca suspendovala 149 rozhodcov a asistentov rozhodcov po tom, ako vyšetrovanie odhalilo, že viacerí arbitri pôsobiaci v profesionálnych ligách krajiny stavili na futbalové zápasy.
Štátna agentúra Anadolu uviedla, že súd rozhodol o zatknutí predsedu Eyupsporu Murata Ozkayu a ďalších siedmich osôb v súvislosti s týmto vyšetrovaním.
Klub Eyupspor sa k situácii bezprostredne nevyjadril.
V stanovisku TFF uviedla, že 1 024 hráčov zo všetkých líg bolo postúpených Profesionálnej futbalovej disciplinárnej komisii (PFDK), vrátane 27 hráčov z najvyššej Süper Lig, ktorí boli všetci suspendovaní.
Medzi nimi boli aj futbalisti majstrovského Galatasarayu a istanbulského rivala Besiktasu.
„Vzhľadom na preventívne postúpenie 1 024 futbalistov na PFDK boli okamžite začaté rokovania s FIFA o udelení 15-dňového prestupového a registračného obdobia, ktoré by sa uskutočnilo len na národnej úrovni popri zimnom prestupovom období 2025 – 2026, aby si kluby mohli doplniť svoje kádre,“ uviedla federácia.
TFF zároveň oznámila, že zápasy v druhej a tretej lige sú na dva týždne pozastavené. Podľa miestnych médií sa výkonný výbor federácie zíde na mimoriadnom zasadnutí v utorok o 14.00 h.
Svetová futbalová federácia FIFA bezprostredne nereagovala na žiadosť agentúry Reuters o komentár k vyšetrovaniu ani k žiadosti TFF o dodatočné prestupové okno.
Prezident TFF Ibrahim Haciosmanoglu označil situáciu za „morálnu krízu v tureckom futbale“.
Podľa interného vyšetrovania federácie malo 371 z 571 aktívnych rozhodcov v tureckých profesionálnych ligách stávkové účty a 152 z nich aktívne tipovalo.
Jeden z rozhodcov údajne uzavrel až 18 227 stávok a 42 rozhodcov stavilo na viac ako 1 000 futbalových zápasov. U niektorých sa zistilo, že stavili len raz.