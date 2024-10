Stará Ľubovňa sa potrebuje naladiť na víťaznú vlnu, keďže v 10 dueloch triumfovala iba raz a aj to ešte 24. augusta. Nováčik spadol postupne na 13. miesto s celkovo 6 bodmi a so skóre 5:12. Naposledy Redfox prehral v Púchove pred reprezentačnou prestávkou 0:1.



Liptovský Mikuláš figuruje po víťaznej dohrávke 1:0 na pôde Petržalky z minulého týždňa na 4. priečke, má na konte 20 bodov so skóre 15:9. Rovnaký počet bodov získali aj druhé Zlaté Moravce a tretie Malženice, tiež však odohrali o duel navyše. Tatran bude na východe republiky favoritom.