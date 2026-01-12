Briti špekulujú o novom trénerovi Man United. Mohol by sa vrátiť známy Nór

Bývalý anglický futbalový reprezentant Michael Carrick je podľa britských médií favoritom na post dočasného trénera Manchestru United. Jedným z kandidátov má byť naďalej aj Ole Gunnar Solskjaer.
„Červení diabli“ rokujú s Carrickom, pričom ich bývalý stredopoliar je v najlepšej pozícii, aby funkciu dočasného trénera prevzal do konca sezóny. Podľa Sky Sports boli ďalšie rozhovory naplánované na pondelok.
Vedenie klubu zatiaľ rokovania so Solskjaerom nenaplánovalo, no ešte neprijalo konečné rozhodnutie a 52-ročný Nór zostáva jednou z možností na post.
V klube dúfajú, že nového kouča budú mať potvrdeného najneskôr v utorok, aby mohol v stredu viesť tréning a začať prípravu na manchesterské derby proti City, ktoré je na programe v sobotu.
Zatiaľ nie je rozhodnuté, akú úlohu, ak vôbec nejakú, bude mať v novom realizačnom tíme Darren Fletcher, ktorý viedol mužstvo po konci Rubena Amorima 5. januára.
Štyridsaťštyriročný Carrick už bol dočasným trénerom Manchestru United, keď po odvolaní Solskjaera viedol tím v troch zápasoch v závere roka 2021.
Bývalý anglický reprezentant má za sebou aj pôsobenie v druholigovom Middlesbrough, s ktorým sa v sezóne 2022/23 prebojoval do play off.
Solskjaer viedol ManUtd od decembra 2018 do novembra 2021. Najprv ho po odchode Joseho Mourinha vymenovali za dočasného trénera, následne dostal funkciu nastálo.
Nór obsadil s tímom druhé miesto v Premier League a doviedol ho do finále Európskej ligy v sezóne 2020/21, no po slabom začiatku nasledujúceho ročníka ho vedenie klubu z funkcie odvolalo.
Manchester United sa v priebežnej tabuľke PL nachádza na 7. priečke, v nedeľu vypadol z FA Cupu po prehre 1:2 s Brightonom na domácej pôde.