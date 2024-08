Trnavu čaká náročná úloha. Očakávam vyrovnaný dvojzápas, vraví Gašparík

Spartak bude čeliť poľskému druholigistovi, ktorý sa do pohárovej Európy prepracoval cez triumf v národnom pohári.

"Andelov" poženie v úvodnom domácom dueli početná divácka kulisa, v stredu na poludnie bolo predaných už vyše 11.000 vstupeniek a v klube očakávajú, že do zápasu sa ešte výraznejšie zaplnia jednotlivé sektory.

Pôvodne bol nasadený do Európskej ligy, po vypadnutí s Rapidom Viedeň však "zostúpil" do EKL.

"Očakávam vyrovnaný dvojzápas, ťažký bude prvý duel. Viac nám vyhovuje, ak začíname vonku a odvetu hráme doma. Teraz sa musíme preorientovať.

Chceli by sme spraviť dobrý výsledok, ktorý by naklonil misky váh na našu stranu. Predpokladám, že celý dvojzápas bude 50 na 50 a keď to bude otvorené aj v odvete, tak príde v Poľsku na štadión 30-tísíc ľudí.

Čaká nás veľmi náročná úloha, ale verím, že zajtra vykročíme správnou nohou, budeme aktívni, ofenzívni a prikloní sa k nám aj šťastie v gólových situáciách, aby sme uhrali dobrý výsledok," povedal na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii tréner Spartaka Michal Gašparík.

VIDEO: Michal Gašparík pred zápasom s Wisla Krakov