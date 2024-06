Gašparík prezradil, kto môže nahradiť Takáča. Teší sa na svoj trénerský vzor

"Dal som si svoje podmienky, Trnava to splnila a dohoda bola vybavená za tri minúty. Celú polsezónu som ´makal´ na tom, aby to bolo zaslúžené výkonmi a aby to nebolo preto, že som tu odmalička.

Mužstvo čaká pred odchodom na sústredenie do Slovinska jeden prípravný duel proti Považskej Bystrici 15. júna, po návrate domov sa stretnú so Spartou Praha a rakúskym TSV Hartberg.

Vyvrcholením prípravy bude zápas proti Aston Ville z Premier League, ktorá sa v novej sezóne predstaví v Lige majstrov. Duel je na programe v sobotu 20. júla o 16.00 h.

Gašparík sa najviac teší na stretnutie s trénerom anglického tímu Unaiom Emerym.

"Budem rád, že si môžem podať ruku s Emerym, pretože je to jeden zo vzorov. Na druhú stranu, mali by prísť s plným kádrom, čiže s kvalitou, ktorá nás preverí. Veľmi sa na to teším a verím, že vypredáme štadión."

Mikovič hovorí o futbalovom sviatku. "Každého hráča to musí potešiť, je to štvrtý tím Premier League. Teším sa na ten zápas, je to pre ľudí a aj keď je to len príprava, je to pre nás asi najväčší zápas kariéry.

Takéto mužstvo sem nezavíta hocikedy, takže si myslím, že je to sviatok futbalu pre celú Trnavu," uzavrel kapitán tímu.