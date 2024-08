Kedy sa prebudí Trnava? Gašparík verí, že zápas so Žilinou bol prelomový

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava i MŠK Žilina odohrali v prebiehajúcom ročníku Niké ligy doteraz po tri zápasy. Spartak zaznamenal vo všetkých bezgólové remízy, Žilinčania tento výsledok dosiahli dvakrát a skórovali zatiaľ iba v dueli proti Michalovciam (3:1). Trnavský kouč Michal Gašparík verí, že jeho zverenci strelecké mlčanie prelomia už v najbližšom kole. Tréner Žiliny Michal Ščasný nebol po nedeľnom vzájomnom zápase v Trnave spokojný, jeho zverenci mali vzhľadom na fyzicky a emočne náročný duel Spartaka s Wislou Krakov v EKL víťazné ambície. Napokon sa museli uspokojiť s bodom, pričom červeno-čierni mali v stretnutí viac šancí.

"Musíme byť hladnejší po víťazstve a góloch. Keď ich nebudeme strieľať, nemôžeme byť úspešní. Nerobili sme to, čo sme si povedali, tam bola základná chyba. Chceli sme hrať rýchlo, ofenzívne a s množstvom prihrávok.

Lenže sme hrali pomaly a odkopávali sme lopty. Takto nemôžeme hrať," kriticky zhodnotil výkon tímu žilinský stredopoliar Miroslav Káčer, ktorý prišiel na trávnik v úlohe striedajúceho futbalistu. Po letnom návrate do klubu, kde futbalovo vyrastal, si zatiaľ Káčer nevybojoval stabilné miesto v základnej zostave. "Na začiatku sezóny nebol úplne fyzicky pripravený. V tréningovom procese sa postupne dostával do komfortnej zóny, teraz už je iba na hráčoch, ako budú na ihrisku vyzerať. V tréningu a zápasoch je konkurencia, to môže posúvať každého jedného. Je to na Káčerovi, Sauerovi a Gidim, kto z nich bude hrať. V systéme 3-4-3 sú len dvaja stredoví hráči, budeme mať určite aj variant 3-5-2, kde môžu nastúpiť vedľa seba všetci traja," vysvetlil svoje rozhodnutie uprednostniť Gidiho so Sauerom tréner Ščasný.

Káčer napokon išiel na trávnik cez polčas namiesto Sauera, ktorý už mal žltú kartu. Po zápase sa stretol v krátkej debate s Liborom Holíkom, pravým obrancom Spartaka, s ktorým hrávali za Plzeň. "Čo mu poviem? To nechcete vedieť, ale vyzvem ho na golf. Dlho som nehral, začali sme spolu v rovnakom čase, tak ťažko povedať, kto z nás je teraz lepší," usmial sa Káčer ešte predtým, než sa stihli s Holíkom zvítať. V trnavskom tíme nedohral duel pre zranenie stopér Sebastian Kóša. "Išli sme s Milošom Kratochvílom dvaja do sklzu, pristáli mi štuple na nohe, skúšal som to rozbehať, no obmedzovalo ma to v pohybe a nechcel som riskovať, že by som nemohol ísť do nejakej situácie naplno, tak som sa radšej vypýtal dole. Ide o nakopnutie, tvrdšieho 'koňara', ale verím, že nič vážne," vysvetlil optimisticky Kóša.

"Štvrtkový zápas s Wislou bolo cítiť. Ani podmienky neboli ľahké, bolo veľmi dusno, ale myslím si, že sme sa s tým vysporiadali. Žilinčania odpadávali, my sme boli stále v pohode, myslím, že sme to zvládli fajn, škoda, že sme nepridali gól. Mrzí ma to, musíme sa sústrediť na ďalší zápas. Šance si vytvárame, je len otázka času, kedy to prelomíme a začne nám to tam padať. Je to možno len otázka šťastia. Verím, že ak nám tam jeden gól padne, tak už sa to rozbehne."

tréner Trnavy Michal Gašparík (Autor: TASR)

Tréner Spartaka Michal Gašparík za streleckým mlčaním v domácej súťaži vidí náročný program mužstva v úvode sezóny. "Vždy sme hrali ligový zápas po veľmi ťažkom zápase v Európe, to má vplyv, za tie roky už to poznáme. V podobe Žiliny sme mali ťažkého a behavého súpera, moji hráči ale vyzerali lepšie ako súper, tlačili sa do koncovky. V takýchto stretnutiach chcete mať na ihrisku 90 minút strelca typu Miša Ďuriša, ale nemôžete, lebo po súboji s Wislou bola potrebná rotácia. Snažili sme sa to nakombinovať medzi chalanov, ktorí boli odpočinutejší a tých, ktorí mali aj 13 a 14 kilometrov v nohách. Nemohli sme všetky pozície pretočiť, nakoľko máme ešte stále mnohé zranenia, ale v tomto som úplne pokojný, pretože viem, že do šancí sa dostávame, verím, že to vyladíme a bude to padať aj v ťažkých zápasoch," uviedol po stretnutí Gašparík. V analýze zápasu sa pristavil aj pri defenzíve, ktorá neinkasovala. "Pri zakladaní útoku však mali naši stopéri 27 strát, tam to potom trochu škrípe, vtedy ešte futbal môže vyzerať lepšie. Zápas bol taktický, čakali na nás, my na nich, oni boli pripravení okolo polkruhu a na to potrebujete kvalitnú rozohrávku zozadu. Musím ale Ujlakyho a Kóšu pochváliť, že v defenzíve to ustáli. Nie je ľahké brániť rýchlych hráčov ako je Kaprálik či Bille."

Trnavský kouč je presvedčený, že sezóna sa rozbehne pre jeho tím správnym smerom už v ďalšom kole na pôde Skalice: "Ešte sme pre zranenia nehrali v plnej základnej zostave. Je rozdiel mať hlavnú jedenástku k dispozícii na 100 percent a na 60. Viete si predstaviť, že by Žilina nemala v ofenzíve Ďuriša, Kaprálika a Billeho? To mužstvo cíti. Skladáme to, lepíme, verím, že tento duel bol prelomový a chalani sa do toho dostanú po hernej aj kondičnej stránke, tiež že bude aj lepší zdravotný stav tímu a chalani budú viac a viac rozohraní."